Irán dejá pasar ayuda en el Estrecho de Ormuz y Trump sube el nivel de amenazas con un ultimátum

Lo que necesitas saber: Luego de varias semanas de tensión, Irán autorizó el paso de barcos con bienes básicos.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán no da tregua… pero en medio de todo el caos, hay un pequeño (pero muy pequeño) respiro: Irán ya dejó pasar ayuda humanitaria por el famosísimo Estrecho de Ormuz.

Sí, el mismo punto clave por donde pasa buena parte del petróleo del mundo y que ha estado prácticamente bloqueado desde que empezó el conflicto el 28 de febrero.

Foto ilustrativa: Pixabay

Pero… ¿Qué está pasando por el estrecho de Ormuz?

Después de varias semanas de tensión y presión internacional, Irán autorizó el paso de barcos con bienes básicos y ayuda humanitaria hacia sus puertos y el mar de Omán.

Pero ojo, no es que ya todo esté normal:

Solo pasan barcos con productos esenciales (alimentos, insumos,etc)

(alimentos, insumos,etc) La Guardia Revolucionaria sigue controlando quién entra y quién no.

Irán insiste en que el estrecho ya no volverá a ser de libre navegación.

Foto: Especial // La importancia del estrecho de Ormuz con el conflicto entre Israel e Irán.

Mientras tanto… amenazas, bombardeos y un ultimátum de Trump

Aunque Irán permitió este pequeño gesto “humanitario”, el conflicto está muy lejos de calmarse.

De hecho, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia bastante directa: Irán tiene 48 horas para llegar a un acuerdo o abrir completamente el estrecho o, según sus palabras, se desataría “el infierno”.

Este ultimátum llegó después de que los mediadores en las conversaciones entre Washington y Teherán afirmaran ayer que la vía diplomática estaba llegando a su “punto muerto”.