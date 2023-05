Irlanda es el primer país en el mundo en que se implementará este etiquetado de bebidas alcohólicas… algo que no le gusta nada a los empresarios del ramo.

Desde inicios de año se trabajó en Irlanda para llevar a cabo el nuevo etiquetado de botellas de bebidas alcohólicas y ahora sí, está por comenzar a implementarse. Según reporta The Guardian, este lunes 22 de mayo, el ministro de Salud irlandés, Stephen Donelly, firmó la legislación correspondiente, a la espera de que la medida sea adoptada por otros gobiernos del mundo.

Foto: Getty Images

El etiquetado de bebidas alcohólicas se implementará hasta 2026

Con lo firmado por Donelly, se exigirá un nuevo etiquetado de bebidas alcohólicas. Al estilo de lo que sucede con varios productos en México, se deberá hacer visible al público los riesgos a la salud que implica el consumo. Desde el contenido calórico, hasta el no tan comentado riesgo de desarrollar cáncer de hígado, así como de otras enfermedades hepáticas.

De acuerdo con The Guardian, la nueva legislación para el etiquetado de bebidas alcohólicas entrará en vigor hasta el no muy cercano 2026… sin embargo, desde que se preveía su autorización, enólogos y gente relacionada con la industria no dejó de mostrar su descontento.

“El PP defiende y seguirá defendiendo en Europa que no se criminalice el consumo moderado de vino, cerveza o cava”, señaló en enero pasado la portavoz de los populares en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

Pero bien, pese a las quejas en el Parlamento Europeo, en Irlanda el etiquetado de bebidas alcohólicas al estilo del que tienen las cajetillas de cigarros es ya una realidad. Según el paisano de Bono, esto no tiene nada que ver con criminalizar el consumo del chupe… sólo estandarizar una medida que ya se aplica a otros productos.

Foto: Pexels

“Con esa información, podemos tomar una decisión informada sobre nuestro propio consumo de alcohol. Los envases de otros alimentos y bebidas ya contienen información sanitaria y, en su caso, advertencias sanitarias. Esta ley está alineando los productos alcohólicos con eso”, explicó Donelly.

Aunque enólogos y gente contra esta medida aseguran que no hay evidencia científica que haga necesario el etiquetado de bebidas alcohólicas, las autoridades de Salud de Irlanda señalan que, incluso en cantidades moderadas, el chupe conlleva un riesgo de cáncer… de ahí la necesidad que los productores hagan evidente ese riesgo.

Pese a que muchos tienen la idea de que en Irlanda le entran duro al chupe, pues resulta que el consumo de alcohol en ese país ha descendido notablemente: mientras que en 2001 el consumo era de 14.3 litros de alcohol puro por año, ese nivel ha caído hasta los 10.2 litros, según la Junta de Investigación de Salud.