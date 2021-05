“El mundo sabrá menos sobre lo que está pasando”: Israel bombardea edificio de prensa en Gaza

El conflicto entre Israel y Hamás no hace sino incrementar día con día. Este sábado, los ataques mutuos continuaron en Gaza, pero uno que generó un eco mayor ante los ojos del mundo fue el bombardeo contra un edificio que albergaba a diferentes agencias de noticias nacionales e internacionales.

The Associated Press (AP) dio a conocer la noticia precisamente porque el edificio era su sede en Gaza, además de que también albergaba a periodistas de la cadena local Al-Jazeera y otras agencias autónomas de noticias que estaban dando a conocer detalles del conflicto entre Israel y Hamás.

El ejército de Israel aseguró que el edificio en Gaza tenía “activos militares” de Hamás

Según la información publicada por AP, las autoridades de Israel se comunicaron vía telefónica con los directores de las diferentes agencias de noticias para informarles sobre el ataque, con el fin de que evacuaran el edificio. Y así lo hicieron, sin embargo, previamente pidieron que el ataque fuera suspendido o que al menos les dieran más tiempo del ofrecido para poder llevarse todo el equipo que fuera necesario.

Pero lo anterior no sucedió. El ejército de Israel no cedió a ninguna de las peticiones, pues bajo el argumento de que al interior del edificio había “activos militares” de Hamás, informaron que el ataque era inminente. “AP hizo llamadas urgentes al ejército israelí, el ministro de Relaciones Exteriores y la oficina del primer ministro, pero fueron ignorados o se les dijo que no había nada que hacer”, señala la agencia.

De acuerdo con AP, diferentes grupos de libertad de prensa han condenado el bombardeo contra este edificio en Gaza, pues acusan que se trata en realidad de un acto para censurar la cobertura que medios nacionales e internacionales hacen sobre la ofensiva de ambos frentes.

“Estamos conmocionados y horrorizados de que el ejército israelí apunte y destruya el edificio que alberga la oficina de AP y otras organizaciones de noticias. El mundo sabrá menos sobre lo que está ocurriendo en Gaza debido a lo que sucedió hoy“, expresó Gary Pruitt, director ejecutivo de AP.

Israel destruye edificio de medios de comunicación en Gaza El ejército israelí dijo que atacó las instalaciones de inteligencia de Hamás, pero los afectados aseguran que fue para “callar a la prensa”. Entre los medios de comunicación estaban la agencia AP y la cadena Al Jazeera. pic.twitter.com/IyepC4OGvW — DW Español (@dw_espanol) May 16, 2021

Y en México… Embajador de Israel pide al gobierno mexicano que condene el “terrorismo” de Hamás

Este mismo sábado, el embajador de Israel en México, Zvi Tal, pidió al gobierno mexicano que se ponga de lado de Israel y condene el “terrorismo” de Hamás en contra de su país y población.

“El lanzamiento de cohetes de Hamas es un doble crimen de guerra: atacar a los israelíes y usar a los Palestinos como escudos humanos. Hacemos un llamado a México para que condene el terrorismo de Hamas y reconozca el derecho de Israel a proteger a su población“, escribió en Twitter.

El lanzamiento de cohetes de #Hamas es un doble crimen de guerra: atacar a los israelíes y usar a los #Palestinos como escudos humanos. Hacemos un llamado a #Mexico para que condene el terrorismo de Hamas y reconozca el derecho de Israel a proteger a su población @SRE_mx @ONUMX pic.twitter.com/LhzHxEAQ2r — Zvi Tal (@AmbZviTal) May 15, 2021

México ha adoptado una posición neutral, hasta el momento, en torno al conflicto entre Israel y Palestina. La Secretaría de Relaciones Exteriores compartió un mensaje para mostrar preocupación por la situación que se vive en Gaza, Jerusalén y otras ciudades, así como para apoyar una solución por medio de “negociaciones directas y de conformidad con el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU”.