Como de película o, chance, algunos así lo piensen después de conocer el supuesto plan de Irán para atacar a la embajadora de Israel en México desde, ¿Venezuela?

Desde el viernes 7 de noviembre esta noticia ha ido creciendo hasta contar con todas las versiones de las partes involucradas: la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) que dijo que no tenía ningún reporte sobre este supuesto atentado o Irán, que rechazó la información difundida por fuentes anónimas del gobierno de Estados Unidos a medios internacionales como Reuters.

El supuesto complot de Irán para asesinar a la embajadora de Israel en México

Así que, como sabemos que este caso seguirá sonando, por acá les contamos de qué va.

¿Qué tienen que ver Venezuela y México en medio de las tensiones diplomáticas entre Israel e Irán?

Las declaraciones de fuentes anónimas

Empecemos por Reuters que el 7 de noviembre publicó una nota con las declaraciones anónimas de un funcionario del gobierno de Estados Unidos, quien contó que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán había planeado asesinar a la embajadora de Israel en México Einat Kranz Neiger, en 2024.

Aunque esa no es toda la información. Bajo la figura del anonimato de más funcionarios citados en medios internacionales se reveló que, supuestamente, este plan se estaba llevando a cabo desde la misma Embajada de Irán en Venezuela.

También supimos, en términos muy generales, que este ataque fue desarticulado con ayuda, presuntamente, de las autoridades mexas.

Actualmente, no existe una amenaza activa contra la embajadora de Israel en México.

Y, de hecho, la misma Embajada de Israel en México, horas después de que se corriera la voz de este supuesto ataque, agradeció al gobierno mexa por intervenir y participar en el desmantelamiento de este supuesto ataque iraní.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

La verdad es que poco se sabe de los detalles de este supuesto operativo para asesinar a la embajadora de Israel en México desde la Embajada de Irán en Venezuela.

Sin embargo, el medio de comunicación estadunidense Axios dio un poco más de información sobre este supuesto complot, donde sobresale una misteriosa unidad que opera para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Y pues… vamos por partes: la Guardia Revolucionaria de Irán o el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es uno de los brazos militares del régimen teocrático del ayatola.

(Si quieren saber un poco más de qué es y qué hace un ayatola, el máximo líder de Irán, más que el presidente y que actualmente es Alí Hoseiní Jamenei, acá pueden checar la nota).

Además de su poder militar también tiene alcances políticos y económicos. Precisamente por esto es que su objetivo no es sólo defender militarmente al sistema de gobierno de Irán dentro de su territorio, sino también afuera.

Y, ¿qué hay de la Fuerza Quds?

Es uno de los brazos operativos militares de la Guardia Revolucionaria Islámica, especializado en operaciones de inteligencia militar y extraterritoriales. O sea, fuera de Irán. De ahí se desprende la misteriosa unidad mencionada por Axios.

La Unidad 1100

Al parecer, detrás de este supuesto complot está la Unidad 1100 de la Fuerza Quds.

Esta unidad es señalada por el supuesto reclutamiento de agentes a favor de Irán por toda América Latina o por supuestamente intentar atacar objetivos israelíes en Europa y Australia.

Y su mano en la Embajada de Irán en Venezuela aparece como la orquestadora de este supuesto plan para asesinar a la embajadora de Israel en México.

La batuta, presuntamente, la llevó Masood Rahnema también identificado como Hasan Izadi, oficial de la Fuerza Quds enviado como asesor de la Embajada de Irán en Venezuela pero, según creen los servicios de inteligencia de Estados Unidos, en realidad iba como encubierto.

Oooootras fuentes citadas ahora por el Daily Mail señalaron que desde Venezuela Izadi mantenía contacto con Hezbolá en Líbano —país vecino y atacado por Israel en contexto de la guerra contra Hezbolá, partido político pero también paramilitar creado en el país libanés y contrario a Israel.

Además de que supuestamente Izadi recorrió Bolivia, Ecuador y Brasil para construir una red de informantes en América Latina. Y hasta allí queda la información.

¿Qué dijo México?

También horas después de que esta información estuviera por todos lados, la SRE compartió un comunicado para decir que ni esta secretaría ni la de Seguridad tenían reportes de este supuesto complot:

“La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informan que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México”.

La embajadora de Israel en México

En entrevista con Joaquín López Dóriga, la embajadora Einat Kranz Neiger confirmó ese mismo 7 de noviembre la información publicada en medios internacionales sobre un ataque en su contra.

“No sé cómo iba a ser el atentado. Me avisaron hace un tiempo de manera general, son temas muy sensibles y confidenciales que se llevan en círculos muy limitados”, dijo.

Según Einat Kranz Neiger, estas actividades iraníes señaladas en los medios no es nueva, si se toma en cuenta el atentado en la Embajada de Israel en Buenos Aires, Argentina, en la década de los 90.

La respuesta de la Embajada de Irán en México

Con un hilo en Twitter o X, la Embajada de Irán en México rechazó toda esta información, calificándola como una “gran mentira” y cuyo único objetivo sería dañar las relaciones diplomáticas con México.

“De ninguna manera dañaremos la buena imagen de los mexicanos, nuestros amigos. Consideramos que traicionar los intereses de México es traicionar los propios. Respetar las leyes de México es nuestro máximo interés”.

Un poco de contexto

De acuerdo con lo contado, este caso se desarrolló en 2024, otro año de ataques y bombardeos militares entre Irán e Israel que siguieron escalando en 2025.

2025 también ha sido el año de las declaraciones de Donald Trump contra el gobierno de Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro, por presuntos nexos con el narcotráfico como líder del cártel de los Soles.