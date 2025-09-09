Lo que necesitas saber: El sur de Gaza ya está repleto de personas que ya han sido desplazadas en varias ocasiones... además, está un detalle advertido por la ONU: transportarse a esa región cuesta alrededor de 1,000 dólares, una cifra que pocos pueden solventar.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han ordenado la evacuación total de la ciudad de Gaza, en lo que se ve como uno más de los preparativos para ejecutar el plan de Benjamin Netanyahu: tomar por completo el control de la región.

Israel moviliza reservistas a Gaza // Foto: Getty Images

Uno de los portavoces de las tropas de Israel, Avichay Adraee, ordenó esta madrugada a todos los residentes de la ciudad de Gaza evacuar inmediatamente. Según el mensaje difundido en redes, las FDI están (ahora sí) decididas a acabar con Hamás… y, para ello, “operarán en la zona de la ciudad de Gaza con mayor fuerza”.

“Por su seguridad, evacue inmediatamente a través del Eje Rashid hacia la zona humanitaria en Al Mawasi”, indica el mensaje del portavoz de las fuerzas de Israel en el mensaje en el que se advierte que las ofensivas serán del mismo calibre que las que se han ejecutado en el resto de la franja. “Permanecer en la zona es muy peligroso”.

Imágenes de conflicto en Gaza./ Imagen WPP 2025

Hospitales advierte que no pueden moverse: “No hay sitio para llevar pacientes al sur”

Lo que parece que hará Israel en la ciudad de Gaza será terrible para la población civil. Así lo han advertido grupos humanitarios… e, incluso, funcionarios israelíes que se opusieron, en su momento, al plan de Netanyahu. Ya la gente muere de hambre… el golpe de una ofensiva militar sería devastador.

Tras la orden de evacuación, en el hospital Shifa de la ciudad de Gaza la respuesta es negativa… y no por no quererlo, sino por la imposibilidad de hacerlo.

Israel rompe alto al fuego / Captura de pantalla (video: CNN)

“Todos los hospitales en el sur de Gaza, los públicos y los de campaña, están ocupados por pacientes, por heridos, y no hay sitio para llevar a ningún paciente en el sur de Gaza, así que la situación es muy, muy, muy difícil”, señaló el director del hospital Shifa, Mohamed Abu Salmia.

De acuerdo con The Guardian, desde hace semanas se ha pedido a los residentes de la ciudad de Gaza moverse al sur, zona designada para ayuda humanitaria. Sin embargo, del millón de habitantes que se calcula reside en Gaza, sólo unos 50,000 han obedecido la orden.