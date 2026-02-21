Israel tiene derecho ‘bíblico’ de tomar todo Medio Oriente, dice embajador de Estados Unidos

Lo que necesitas saber: Mike Huckabee fue designado como embajador de Estados Unidos en Israel por Donald Trump

¿Conoces a Mike Huckabee? El señor es embajador de Estados Unidos en Israel, y como ambos países tienen una gran relación, defendió con todo la invasión y ataques a la Franja de Gaza.

Según él, Dios le dio esa tierra al pueblo de Israel porque los eligió, así que tienen el derecho ‘bíblico’ de adueñarse de todo Medio Oriente si así lo quisieran.

Foto: Cuenta verificada “Huckabee” (Facebook)

Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, defiende ataques en Gaza

Sucede que Mike Huckabee se aventó una entrevista (bueno, en realidad un debate y casi discusión) con Tucker Carlson, periodista que no comparte que su país apoye a Israel.

Naturalmente las preguntas fueron con toda la intención de poner en jaque al embajador y vaya que lo hicieron.

Cuando le preguntó si Israel tenía derecho de apropiarse de la llamada “tierra prometida”, Mike Huckabee no dudó en decir que sí: “Deberían quedarse con todo, eso estaría bien”.

Después matizó un poco esas declaraciones, diciendo que en realidad no es la intención de Israel tomar la tierra prometida, sólo se están defendiendo de los ataques. Pero si en esa defensa logran ganar territorio, pues ni hablar.

“No estoy seguro de que llegara tan lejos, pero sería un gran pedazo de tierra, básicamente todo Medio Oriente. Lo que Israel está haciendo es proteger a su gente, pero si son atacados, ganan la guerra en cuestión y se quedan con esa tierra, entonces es otra historia. Israel es una tierra que Dios dio, a través de Abraham, a un pueblo que él eligió”.

Foto: Cuenta verificada “Huckabee” (Facebook)

Israel no ha cometido genocidio porque pudo haber matado a todos en un día, dice

Otra declaración polémica que se aventó, fue cuando lo cuestionaron sobre si era correcto que Israel cometiera genocidio en la Franja de Gaza (algo ya comprobado). Su respuesta fue que eso es falso, porque genocidio sería si matara a todos los habitantes de la zona, y no lo ha hecho.

“Si Israel hubiera querido cometer genocidio, podría haberlo hecho en dos horas y media. ¿Cree que el primer ministro (Benjamín Netanyahu) quería exterminar a todos los habitantes de Gaza? ¿De verdad lo cree?”, expresó, mencionando también que no hay evidencia alguna de que Israel haya tenido la intención de exterminar a todo habitante de Gaza.

Hambruna en Gaza / Foto: Facebook/ProgramaMundialdeAlimentos

Y también justifica el asesinato de niños en Gaza

Ya para finalizar, imposible no mencionar que también le preguntaron sobre el asesinato de niñas y niños en Gaza, algo que ha quedado muy bien documentado a lo largo de estos años.

Según cita La Jornada, respondió que las y los muertos, todos, eran “agentes de Hamás”. Es decir, si bien no dijo como tal que los niños eran agentes de Hamás, tiene la idea de que no ha muerto nadie que no haya tenido alguna relación con el grupo terrorista. “Si participaron en eso, que Dios los ayude”.

Una vez más le preguntaron si está de acuerdo con esos asesinatos, a lo que respondió dándole la vuelta al asunto: “Si fueran sus hijos los que estuvieran secuestrados en Gaza, ¿qué haría para sacarlos?”.

Quizá está de sobra decirlo, pero Mike Huckabee fue designado como embajador de Estados Unidos en Israel por nada menos que Donald Trump.