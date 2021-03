Tranquilosky, güero: Joe Biden considera a Putin un “asesino”

Miércoles por la mañana y ABC News soltó una entrevista con Joe Biden, donde consideró a Vladimir Putin como un “asesino”... Las reacciones en los medios internacionales no se hicieron esperar y hasta a Rusia llegó una cobertura para darle contexto a las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre su homólogo.

¿Cómo está todo este asunto? Todo fue a raíz de una entrevista televisiva que ABC News publicó este miércoles 17 de marzo, donde el periodista George Stephanopoulos preguntó a Joe Biden si creía que Vladimir Putin era un asesino. ¿La respuesta? Una escueta afirmación que ya roló por varios medios internacionales, que están a la espera de la reacción del Kremlin.

EXCLUSIVE: President Biden tells @gstephanopoulos that Russian President Vladimir Putin is a “killer” and would “pay a price” for interfering in U.S. elections. https://t.co/2IMyklDlgr

— ABC News (@ABC) March 17, 2021