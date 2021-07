Round 3: Jorge Ramos cuestiona a AMLO sobre seguridad y manejo de la pandemia

2019, 2020 y 2021. Han sido ya tres ocasiones en que el periodista Jorge Ramos acude a la mañanera de AMLO para buscar respuestas sobre temas específicos y en el caso de este año, el intercambio con el presidente fue sobre la seguridad y el manejo de la pandemia de COVID-19.

Justo por esta intervención, el nombre del periodista de Univisión y Reforma ya es tendencia en Twitter, pero más allá de la polémica que ha surgido —otra vez— en redes, vámonos con los temas que Jorge Ramos tocó en la mañanera, que van desde la seguridad, la Guardia Nacional, los feminicidios, la violencia en las elecciones de este 2021 y el manejo de la pandemia de COVID-19.

¿La política de ‘Abrazos, no balazos’ fracasó?: Jorge Ramos a AMLO

“¿Usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso? Están los muertos, están todos ahí. Y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido”.

Esta fue la primera pregunta que lanzó Jorge Ramos tomando como base su última visita a la mañanera del 15 de enero de 2020. Ahí, AMLO prometió que habría resultados en materia de seguridad.

Sin embargo, para Jorge Ramos esta es un promesa pendiente, ya que la situación no ha mejorado y se siguen reportando enfrentamientos, tiroteos y hasta agresiones contra civiles.

¿Qué dijo el presidente?

“Yo no coincido contigo, eso es lo bueno de la democracia, el que no todos pensemos igual, el que podamos discrepar con respeto y avanzando (…)

Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios, incluso sí hay una disminución, desde que llegamos, si quieres marginal, del 3%”.

Aquí AMLO reconoció que el gobierno lo que ha hecho es contener, pero no reducir del todo los homicidios.

“No es un asunto fácil, fue un fruto podrido que heredamos, no es que le esté echando la culpa sin razón a los demás presidentes, pero tú sabes bien que el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia”.

Y a pesar de la respuesta de AMLO, para Jorge Ramos esto no demuestra resultados positivos para el gobierno Federal.

Feminicidios y elecciones

AMLO explicó que durante su gobierno han disminuido delitos como el secuestro o los homicidios dolosos.

Sin embargo, reconoció que los feminicidios se han incrementado —aunque siguió insistiendo que desde su gobierno inició la tipificación del feminicidio o que al menos, las autoridades los cuentan más, cosa que es cuestionable, ya que desde 2012 los feminicidios fueron considerados como un delito.

¿Y las elecciones? Con este tema pasó algo similar, pues AMLO también reconoció el registro de los casos, peeeeero aseguró que los delitos no se quedaron impunes.

La pandemia

“¿Usted asume su responsabilidad en el mal manejo de la pandemia?”. Esta fue la pregunta en la que AMLO tampoco coincidió con Ramos.

Si bien el periodista ejemplificó el “mal manejo” con datos de la misma Secretaría de Salud, que muestran el registro de 351 mil 376 muertes relacionadas con el COVID-19 en comparación con los 229 mil 15 fallecimientos confirmados por esta enfermedad entre 2020 y el 21 de junio de 2021.

AMLO reviró esta información y se fue sobre la base de datos de la Universidad Johns Hopkins —que igual se basa en datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), que a su vez se basa en datos de Secretaría de Salud, en el caso de nuestro país.

Con estos datos, AMLO comparó los casos y muertes por COVID-19 por millón de habitantes y mostró que México no encabeza esta lista —aunque no consideró el exceso de mortalidad, asunto que justo cuestionaba Jorge Ramos.

“¿Por qué no decir la verdad?”. Ramos también cuestionó a AMLO por no usar el cubrebocas o haber dado indicaciones contrarias a la misma OMS, justo cuando la pandemia empezaba a acelerar en México.

Y pues aquí AMLO le reviró con que ya se estaba usando un bajo nivel en el debate.

“Cómo no voy a aceptar la responsabilidad si soy el presidente de México (…) respeto lo que dices, no lo comparto y siento que es un interés, un sesgo para cuestionar a nuestro gobierno, no hay ningún problema”, concluyó Andrés Manuel López Obrador.

Por acá les dejamos el intercambio completo entre Jorge Ramos y AMLO: