JusticiaParaLeslie: Joven es detenida en el centro de Puebla por... vender calcetas

Otra vez en Puebla… En redes sociales se impulsó el hashtag #JusticiaParaLeslie en un intento de dar visibilidad al caso de Leslie Alcántara Lazcano, una mujer de 26 años que el pasado 22 de enero fue detenida por las autoridades de dicho estado debido al ‘gravísimo’ delito que cometió: vender calcetas.

No es sarcasmo. La mamá de Leslie denuncio en el diario local El Sol de Puebla sobre la detención ilegal de su hija en el Centro Histórico de Puebla, estado que en los últimos días se ha convertido en el foco de la impunidad y el cinismo (y en México eso ya es mucho que decir).

Leslie Alcántara Lazcano se dedica a vender calcetas en Puebla

De acuerdo con el relato de la mujer, esto ocurrió cuando ambas vendían sus productos en la calle 9 Sur entre las avenidas 3 y 5 Poniente, lugar donde se dedican a vender cosméticos (en el caso de la señora) y calcetas (el negocio de Leslie) que también ofertan por internet.

La mamá de Leslie contó que cerca de las 2:30 del sábado 22 de enero un sujeto se acercó a su puesto y comenzó a acusar a la jovencita de vender cosas ilegales. “Le dije que abriera la bolsa para que viera que eran cremas y labiales, para que viera que no había nada, le dije que por qué se la llevaban”, detalla la madre de la mujer.

La joven de 26 años fue detenida y temen que sea amenazada para dar declaraciones falsas

La señora indica que el sujeto vestido de negro la aventó al suelo y no pudo evitar que Leslie fuera subida a la patrulla 1092 del Estado de Puebla. “El sujeto me torció el brazo, quería aventar mis cosas, pero logré sacar el celular para avisarle a mis familiares”, dijo en una entrevista al El Sol de Puebla.

Los familiares de Leslie Alcántara Lazcano están muy preocupados por la situación, pues desde la detención no han podido comunicarse con la joven que se encuentra en el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5, donde la quieren acusar de narcomenudeo y a base de declaraciones falsas (ya ven que acá en México eso ni se da, vea’).

Creen que se trata de una venganza por parte de una mujer cuyo esposo trabaja como policía en Puebla

La mamá de la vendedora dijo que tiene miedo por Leslie, ya que al parecer las autoridades de Puebla amenazan a la chica para que acepte el delito que se le quiere implicar y que además, afirme que la detuvieron en otro lugar y bajo otras circunstancias más allá del haber vendido calcetines en el Centro Histórico.

Por el momento se maneja la hipótesis de una especie de venganza contra Leslie Alcántara Lazcano, pues su mamá dijo que hace unos meses se peleó con una mujer por un lugar para vender en la zona del Paseo Bravo y quien le dijo que su esposo era policía y tuviera cuidado o le podría pasar algo malo.

Me duele pensar lo que le hicieron Leslie, me duele saber que recibió golpes, me duele pensar lo que la policía le puede hacer, me duele pensar que la están acusando de mil cosas y ella solo fue a vender calcetas. Necesitamos que se haga justicia#JusticiaParaLeslie pic.twitter.com/ZsLKgqsITz — Jova ; (@dylanxmatthew) January 24, 2022

En redes sociales piden #JusticiaParaLeslie

“Pensamos que eso es lo que ocurrió, realmente no hay delito que perseguir, no entendemos qué es lo que pasa. ¿Es un delito vender calcetines o cosméticos? Realmente no hay delito que perseguir”, comentó la mamá de Leslie al diario que ha difundido la historia de la joven.

En redes sociales colectivas feministas y ciudadanos han comenzado a exigir a las autoridades de Puebla que liberen a la joven, a quien se rumora también buscan imputarles los delitos de portación ilegal de armas y ataques con violencia a servidores públicos. Un caso del que el gobierno de Miguel Barbosa aún no ha comentado nada…