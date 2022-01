Un bebé muerto en un penal y Barbosa dice que los activistas “buscan protagonismo”

El lunes 10 de enero de 2022, el cuerpo de un bebé de aproximadamente 3 meses fue encontrado en la basura de un penal de San Miguel, en Puebla. El menor tenía una cirugía en el abdomen y una pulsera de la Ciudad de México ¿qué ha pasado hasta el momento?

Aún el gobierno de Puebla no ha dado explicaciones de lo sucedido pero el gobernador, Miguel Barbosa, dice que los activistas que han hablado del caso lo que buscan es protagonismo. Y peor tantito, dice que cuando los hechos se esclarezcan, todos los y las activistas “se van a callar“.

¿Amenaza?

Y si en lugar de lanzarse contra activistas que visibilizaron tragedia, Barbosa se pone a chambear? O dirá que no es su responsabilidad lo que pasa en cárceles de #Puebla? 11 días de que se encontró el cuerpo de un bebé en un basurero dentro de un penal y NO HAY JUSTICIA pic.twitter.com/9Qe9fHPByJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 21, 2022

El gobernador afirma que hasta el momento hay muchas personas que han emitido su opinión y que han hecho “aseveraciones” que no son correctas. Además, que “muy pronto” se conocerá la verdad y entonces todos ellos “se van a callar como siempre lo hacen”.

Un bebé en un penal de Puebla

Han pasado ya 11 días desde que el cuerpo de un bebé fue encontrado en la basura de un penal en Puebla y hasta el momento no se ha explicado qué pasó, cómo entró un bebé a un penal, de dónde se robaron el cuerpo, si estaba vivo, etc.

Por medio de sus redes sociales, la fundadora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, explica que no hay que perder el foco de lo indignante: que apareció un bebé sin identidad dentro de un penal, lo que podría indicar corrupción, complicidad, falta de autoridad, etc.

Luego, la organización ha recabado información que indica como posibilidad que el bebé fue robado en CDMX aunque la fiscalía capitalina asegura que no tiene denuncias.

Y finalmente, que la investigación debe ser transparente. Si es necesario que intervenga la propia CNDH, tiene que ocurrir y no deben impedírselo. Recordemos que hace unos días la Comisión de Derechos Humanos de Puebla pidió a la CNDH no meter las manos en el caso que porque no le correspondía.