Agentes de la CIA que murieron en Chihuahua tenían experiencia en Afganistán

El Universal reveló que supuestamente los agentes de la CIA que fallecieron en Chihuahua tenían experiencia en Afganistán.

Lo que necesitas saber: Todo mundo conoce este caso porque desencadenó un fuerte cuestionamiento —e investigación— a nivel federal sobre los operativos llevados a cabo por la Fiscalía de Chihuahua.

Sigue rolando información acerca del caso de los dos agentes de la CIA en Chihuahua y 6 meses después de que la Fiscalía estatal informara sobre su fallecimiento. Hoy sabemos que se trató de agentes encubiertos con experiencia en Afganistán.

Al menos, esta es la info que compartió El Universal desde la tarde del 19 de octubre en ‘Con experiencia en Afganistán, los 2 agentes de la CIA que murieron en sierra de Chihuahua, ellos eran Richard Leiter y John D. Black’.

Foto:@fiscaliachihuahua

Agentes de la CIA en Chihuahua tenían experiencia en Afganistán

Todo mundo conoce este caso porque desencadenó un fuerte cuestionamiento —e investigación— a nivel federal sobre los operativos llevados a cabo por la Fiscalía de Chihuahua.

Y, en general, sobre la política de seguridad del gobierno chihuahuense a cargo de Maru Campos.

Foto: Captura de pantalla X @MaruCampos_G

Una serie de contradicciones cubrió este caso que se conoció (parcialmente), de manera pública, el 19 de abril de 2026 con una conferencia de prensa llevada a cabo por el entonces fiscal General César Jáuregui, actualmente detenido por el presunto delito de traición a la patria.

Los agentes de la CIA

Hagamos memoria: a mediados de abril de 2026, supimos del accidente de una camioneta —donde iban cuatro personas a bordo— de seguridad pública de Chihuahua en la sierra, tras un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

Allí murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y un agente mexicano, además de dos agentes encubiertos de la CIA.

Al inicio, la Fiscalía de Chihuahua informó que eran dos instructores de la Embajada de Estados Unidos, que estaban en entrenamiento en un intercambio con el gobierno estadunidense.

Luego, corrigió y aseguró que los agentes no habían participado en el operativo, sino que se habían reunido con los funcionarios mexicanos de regreso a la capital de Chihuahua.

Foto: Shutterstock.

Sin embargo, poco después, la información cambió. De acuerdo con El Universal, a partir de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los agentes ese día iban armados y formaban parte, supuestamente, de un grupo táctico.

La experiencia en Afganistán

El lunes 19, la publicación de El Universal dio a conocer la identidad de los agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua: Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.

Los agentes estuvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, participando en operaciones en países como Afganistán.

En el caso de Johnston, El Universal indicó que participó en la operación Freedom Sentinel en Afganistán en 2016, en operaciones antiterroristas y entrenando a las Fuerzas de Seguridad Afganas.

Foto: Shutterstock.

Al salir del ejército, se unió a operaciones en Medio Oriente, África, Asia (Oriental) y América.

La investigación de la FGR

Por lo pronto, la FGR investiga exactamente qué hacían los agentes de la CIA en Chihuahua —la Fiscalía confirmó que antes del accidente, los agentes sí estuvieron presentes en el operativo de la Fiscalía estatal para desmantelar un laboratorio clandestino en El Pinal en la sierra.