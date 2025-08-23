Mujer se enoja cuando le piden guardar silencio y la llaman ‘Lady Cineteca’

Lo que necesitas saber: Cuentan que la joven estuvo haciendo ruido durante la película, y al reclamarle, perdió el control

En redes sociales se viralizó la manera en que una mujer reaccionó cuando le pidieron guardar silencio. Y es que no se lo pidieron en cualquier lugar, fue nada menos que en el cine, de hecho en la Cineteca Nacional. Era obvio que se iba a ganar el apodo de ‘Lady Cineteca’.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Exhiben en redes a una mujer apodada como ‘Lady Cineteca’

El caso fue compartido por el usuario de X Sebastián Padrón (@PadronJaramillo), quien asistió a la Cineteca la noche del 21 de agosto. Narra que una joven estuvo haciendo ruido durante toda la película, y cuando su amiga le reclamó por ello, simplemente explotó.

“¡A mí no me vas a decir loca, estúpida!”, se le escucha decir en el breve video que dicho usuario compartió. No bueno, y es que de plano tuvieron que detener a la chava, porque se aventaba con aparentes ganas de golpear a la mujer que le reclamó.

Foto: Captura al video de @PadronJaramillo

El personal de la Cineteca Nacional brilló por su ausencia

“Lo que más preocupa es la falta de seguridad y atención que hay por parte de la misma Cineteca. Nadie estuvo al tanto de lo que pasó durante casi 20 minutos en la sala y uno de nosotros tuvo que ir a buscar a los policías de la entrada de Mayorazgo”, contó Sebastián.

El caso de ‘Lady Cineteca’ deja en evidencia que no existe un protocolo de seguridad en el recinto para situaciones como esta, ya que cuando llegó el personal a la sala, decidieron no hacer nada porque “no pasó de lo verbal” (y bendito Dios que no).

‘Lady Cineteca’ se justificó diciendo que tiene ataques de ira y ansiedad

El caso generó un poco de debate al ser viralizado, pues la mayoría criticó fuerte a la joven llamada ‘Lady Cineteca’ por obvias razones. Aunque no faltó quien criticó el hecho de exhibir a una persona con un ataque de ira.

Y es que en el último video del caso, la joven admite que sufre ataques de ira y ansiedad, por lo que pide que la dejen en paz. La salud mental es algo importante y de lo que hemos hablado mucho aquí en Sopitas, pero vamos, no fue que alguien la agrediera primero a ella, solo le exigieron algo a lo que todos estamos obligados: Guardar silencio en un cine (no, eso no es opcional).

“Yo nunca he tenido el impulso de golpear a alguien solo porque me dicen que me calle en un lugar donde debo guardar silencio. Ser una persona violenta sin razón sí te define”, comentó otra usuaria en respuesta a quien defendió a la joven diciendo que todos nos alteramos alguna vez, y la verdad nos pareció súper atinado el comentario.

Pues nada, ahí el caso de por qué una mujer se ganó el apodo de ‘Lady Cineteca’.