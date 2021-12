WTF! Las 8 notas que no vas a creer que sí son reales de este 2021

Como todos los años por medio de redes sociales nos hemos enterado de unas cuantas noticias que aunque parezcan broma, son reales. Que si alguien tenía un diente en la nariz, que si alguien quizo usar una tanga en lugar de cubrebocas, que si un gobernador se compro un aparatito de la “NASA” contra el COVID, que si un presidente tenía un botón para tomar refresco en su oficina, etc.

Por noticias raras no paramos.

Así es que vámonos por partes que este 2021 nos dejó varias joyitas que merecen ser recordadas.

Miguel Barbosa y su aparato anti COVID

Ya desde el año pasado el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, se había puesto en el ojo del huracán por decir que el COVID era cosa de ricos y que se curaba con un caldito.

Pues a mediados de marzo, el gobernador se apareció en la mañanera, en la Ciudad de México, con un collar de una cajita blanca en la que se leía NASA ¿qué se supone que era? Para empezar este aparato no fue desarrollado por la NASA.

En el mercado hay varias marcas y nombres de este aparato pero la base del funcionamiento es el mismo en todos los casos. Uno de los más conocidos es ReSPR SeLF.

En su página web la empresa explica que este aparato usa tecnología que genera más de 7 millones de iones cargados que purifican el espacio personal para respirar.

“Las partículas en el aire atraen iones cargados por atracción electrostática y los hacen demasiado pesados ​​para permanecer en el aire. Este proceso es eficaz para eliminar partículas con un diámetro de menos de 2,5 micrómetros, incluidos virus, humo, polen, alérgenos y bacterias patógenas“, explican.

Pero ojo, esto no significa que si lo usas ya estarás libre de COVID-19, a pesar de que el gobernador aseguró que poniéndoselo ya ni cubrebocas necesitaba usar.

El botón de refresco de Trump

Resulta que Donald Trump tenía justo frente al teléfono de su escritorio un curioso botón de madera. Ese interruptor —según el periodista Tom Newton del Times— se convirtió en la envidia de todos los que tenemos que pararnos por nuestros antojos.

El presidente de Estados Unidos lo apretaba y de inmediato le llevaban un refresco frío, en una charola de oro. El botón fue eliminado a la llegada de Joe Biden.

¿No podremos instalar un botón así en las oficinas?

¡Tocamos el Sol!

Tocaaando el soool, ooeeoo…. Por primera vez en la historia de la humanidad, una nave espacial tocó el Sol. Se trata de la sonda solar Parker de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos.

Pérate… ¿cómo es que tocaron el Sol? La NASA explicó que Parker voló a través de la atmósfera superior de la estrella de nuestro Sistema Solar, la corona y además muestreó partículas y campos magnéticos ahí.En la medida que la sonda solar circula más cerca de la superficie del Sol se están haciendo descubrimientos que otras naves espaciales nunca habían hecho porque estaban demasiado lejos.

Mientras Parker volaba a través de la atmósfera solar recogió un poco de plasma en un instrumento especial llamado copa de Faraday. Pero esta visita al Sol nos dejó fotos que nunca imaginamos ver…

¿Tangas como cubrebocas?

Recientemente un hombre que pretendía volar de Florida a Washington, en Estados Unidos, fue obligado a bajarse del avión debido a que quería usar una tanga como cubrebocas.

Su argumento era que la tenga le cubría la nariz y la boca, tal y como lo exigían las normas de la aerolínea, pero a la empresa no le dio risa y además de bajarlo le prohibieron volar en sus aviones hasta que no analizaran su caso.

Y no es al primero que se le ocurre. A principios de marzo una señora en Sudáfrica intentó entrar a un supermercado pero no la dejaron porque no llevaba cubrebocas. Luego de discutir con el guardia, se bajó los calzones, se los quitó y se los puso como cubrebocas.

¿Todo bien en casita?

Como cuanto te cortan la pierna equivocada

Un hospital en Austria le cortó la pierna equivocada a un paciente que padecía de muchas enfermedades y necesitaba que le amputaran una pierna.

Sobre este fatal error, la Clínica Freistadt indicó lo siguiente por medio de un comunicado: “Estamos profundamente conmocionados que el martes 18 de mayo, a pesar de los estándares de garantía de calidad, la pierna equivocada de un hombre de 82 años fue amputada”, y agregaron que esta equivocación se notó por primera vez durante un cambio de vendaje este jueves en la mañana.

También dieron a conocer que parece que el error se cometió poco antes de la operación, cuando se marcó la pierna que iba a ser amputada. “Desafortunadamente, el error, en el que se quitó la pierna derecha en lugar de la izquierda, ocurrió como resultado de una secuencia de circunstancias desafortunadas”, declararon y añadieron que ya estaban investigando lo que había ocurrido, así como que revisarían sus estándares.

A final de cuentas al paciente le amputaron la pierna correcta, dejándolo sin piernas….

Un diente en la nariz

¿Has tenido esa sensación de un moco en la nariz pero por más que te suenas no sale? Así le pasó a un hombre en Estados Unidos pero cuando acudió al doctor, encontraron que tenía un diente en la nariz, no un moco.

Luego de practicarle una radiografía, los médicos se dieron cuenta que este hombre tenía una especie de desviación y una perforación en el tabique nasal: la sorpresa fue que se dieron cuenta que en realidad se trataba de un diente.

Se trataba de un diente ectópico que le crecía en la nariz, un caso bastante raro, pues se trata de partes del cuerpo que surgen en lugares donde normalmente no lo hacen, aunqueee… el caso más común (pero no menos raro) es precisamente el crecimiento de dientes en lugares donde no deberían salir.

Imagínate vivir en Noruega y perderte los salones de fiestas en los postes de luz

Resulta que un vecino de La Perla que también era trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construye una casa del árbol para su hijo. El asunto es que armó un salón de fiestas chiquito en un poste de luz, con globos y toda la cosa.

Pero la construcción de este salón no le pareció al resto de los vecinos —por obvias razones—, algunos tomaron fotos y bueno, estas terminaron en redes.

Justo con el personal de la CFE, el municipio desmontó este salón de fiestas —que, de hecho, estaba conectado con la casa del vecino, aunque la buena fue que por el poste no pasaba luz— y se entrevistó con el señor el lunes 8 de noviembre.

Tinaco en un balcón

Porque qué es lo peor que podría pasar… Fue a través de un grupo en Facebook donde uno de los vecinos de la colonia Agrícola Pantitlán, en Iztacalco, difundió la foto que muestra la inusual manera en la que su vecina desafió las leyes de la gravedad al colgar el tinaco de agua (que como sabemos guarda miles de litros de líquido) a un lado de su balcón y en las alturas.

Una de las vecinas de la unidad aseguró que el tinaco de la doñita está vacío y lo tienen en el balcón porque no cabe dentro de su casa. La cosa es que aún así el objeto sigue siendo muy pesado y podría causarle un daño enorme si le llegara a caer a alguien desde la altura en la que se encuentra.

Después de que el caso se hizo viral, elementos de Protección Civil fueron a retirar el tinaco que se colocó “negligentemente”.

¿Te acuerdas de alguna otra noticia?