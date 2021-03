Mejor un collar de limones: ¿Qué es el aparato que traía Barbosa en la mañanera?

Este 17 de marzo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, acudió a la conferencia mañanera en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El funcionario no llevaba cubrebocas o careta pero sí tenía colgado un collar con una cajita blanca en la que se lee “NASA”.

¿Qué es eso?

El presunto collar anti COVID

En redes sociales e incluso en algunos medios de comunicación se volvió viral un collar anti covid que incluso reemplaza el uso de cubrebocas o mascarillas. Afirman que en cuanto te lo pones y lo prendes, este aparato elaborado por la NASA o con tecnología de la agencia ioniza el aire a tu alrededor y evita que te infectes con el virus SARS-CoV-2 y con cualquier otro.

Pero ¿esto de verdad funciona?

Para empezar este aparato no fue desarrollado por la NASA. En el mercado hay varias marcas y nombres de este aparato pero la base del funcionamiento es el mismo en todos los casos. Uno de los más conocidos es ReSPR SeLF.

¿Cómo funciona? En su página web la empresa explica que este aparato usa tecnología que genera más de 7 millones de iones cargados que purifican el espacio personal para respirar.

“Las partículas en el aire atraen iones cargados por atracción electrostática y los hacen demasiado pesados ​​para permanecer en el aire. Este proceso es eficaz para eliminar partículas con un diámetro de menos de 2,5 micrómetros, incluidos virus, humo, polen, alérgenos y bacterias patógenas“, explican.

Afirman que la empresa ha unido fuerzas con el programa OPSPARC de la NASA, una iniciativa de educación. Con ello se dona una parte de cada compra a The Foundation for Technology and Privacy Outreach.

Esto no significa que esté desarrollado por la NASA y como pueden ver en la foto de la empresa, el aparato no tiene el logo de la NASA impreso.

¿Y sustituye el cubrebocas? ¿Evita el COVID-19?

No. La empresa explica que no respaldan la afirmación de que su producto previene o cura el COVID. Explican que si el aparato es eficaz para eliminar partículas pequeñas, incluidos alérgenos, humo, bacterias y virus del espacio respiratorio, no debe usarse como reemplazo de las pautas recomendadas por los CDC.

Esas pautas recomendadas son el uso de cubrebocas en todo momento.

“ReSPR SeLF no trata, cura, disminuye la progresión o la gravedad, ni previene ninguna enfermedad, incluido COVID-19. ReSPR SeLF es una de las muchas formas en que puede ayudar a protegerse del aire nocivo. Además, los virus a menudo se transfieren a través del tacto, como tocar la cara con los dedos contaminados. El dispositivo ReSPR SeLF no es eficaz para la transmisión de enfermedades por contacto directo“, se lee en su página.

Pero la NASA si creó un collar que te ayuda a no tocarte la cara

La NASA sí desarrollo un collar que sirve como una medida auxiliar o complementaria de las ya impuestas para evitar el COVID, no como sustituto.

Se trata de Pulse, un collar que emite vibraciones mediante un sensor de proximidad. Es decir, si una persona intenta tocarse la cara, el collar vibrará para recordarle que no debe hacerlo. Repetimos, esto no sustituye al cubrebocas ni nada por el estilo.