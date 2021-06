La hora sad: Citlalli Hernández reconoce que “le fallamos a López Obrador”

Tengan papel higiénico a la mano, porque se viene información muy pin$%&e triste. Siempre tan risueña ella, esta vez Citlalli Hernández se nos puso seria y, pues nada, nos trasmitió lo acongojada que está por ver la forma tan mensa en que Morena no supo sacarle jugo al capital político de AMLO.

Aunque varios del partido oficial andan bien contentotes con los resultados de la jornada electoral del pasado domingo, Citlalli Hernández no. Sobre todo por lo que pasó en la Ciudad de México, donde de ser Morena dominadora en todas las alcaldías (o bueno, en casi todas), ahora se tiene que conformar con irse a michas con la oposición.

“Te fallé, mi lord”… digo, “Le fallamos a Claudia Sheinbaum y a López Obrador”, reconoce Hernández… y no es para menos, ya que buena parte de los movimientos de Morena en este proceso electoral fueron responsabilidad suya, al ser ella la secretaria general del partido.

En su tormentoso hilo de tuits, Citlalli Hernández da a entender que era para que Morena se hubiera lucido en la CDMX… pero se les chin%&ó la rodilla o quien sabe qué pasó.

¿Quién sabe qué pasó? Pues no, así como la gran mayoría de morenistas, Citlalli Hernández ni siquiera se atreve a suponer que si les fue mal en la CDMX (y otras partes del país) fue por alguna falla en los gobiernos de AMLO y otros de Morena… y, de ahí, aplicarse para que en tres años no haya duda en el elector para decir “cómo no votar por esos cábulas”. Nop.

Para Hernández, los números negativos que reportó Morena fue porque sus “adversarios” compraron votos y emprendieron una guerra sucia, de ésas que no quita ni el cloro. “Con muy buena evaluación en la gestión de ambos [AMLO y Sheinbaum], no logramos combatir voto de odio y temor hacia nuestro movimiento promovido sobre todo en clases medias y altas”.

En fin, viéndole el lado amable a las cosas, Citlalli Hernández asegura que la 4T avanzó con el voto de confianza que le representa el que la Cámara de Diputados siga dominada (cof, aunque no como antes) por Morena.

“La transformación continúa gracias al pueblo de México, a los aciertos de nuestro presidente y, aunque nos enfrentamos a la oligarquía, a los principales medios, al discurso de odio y a la guerra sucia, pudo irnos todavía mucho mejor y desde la dirigencia no puede negarse”, agrega Citlalli Hernández en su ¿autocrítica?