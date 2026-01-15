Lo que necesitas saber: El fiscal de Nuevo León aceptó que elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Leonardo Ariel Escobar por faltas administrativas. Sin embargo, no hay registros oficiales de esto ni de su liberación.

Leonardo Ariel Escobar es colaborador de la Universidad Iberoamericana Puebla y, según los reportes (incluso de las propias autoridades), fue detenido el 31 de diciembre, mientras estaba en el aeropuerto Mariano Escobedo de Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, oficialmente no hay registros de dicha detención y mucho menos de la liberación y, hasta ahora, se desconoce su paradero.

Ficha de Búsqueda de Leonardo Ariel Escobar / Imagen: Comisión Nacional de Búsqueda

En detención de académico habrían intervenido Guardia Nacional, Migración y policía de Apodaca

La Universidad Ibero Puebla emitió un comunicado en el que exige la presentación inmediata del Dr. Leonardo Aries Escobar Barrios de quien se desconoce su paradero desde el 2 de enero, día en que dejó de tener comunicación con su familia.

De acuerdo con la información que se ha logrado recopilar, de la detención del colaborador de la Ibero Puebla, ocurrida el 31 de diciembre de 2025, “hay indicios de la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca”.

Leonardo Ariel Escobar / Foto: Facebook/leonardo.escobarbarrios

Pese a lo anterior, “no se cuenta con ningún reporte en el Registro Nacional de detenciones en el que se consten su detención o liberación (…) [exigimos] información clara y verificable que permita conocer su paradero y establecer responsabilidades de las autoridades”, señala la Ibero en su comunicado.

Sólo el Instituto Nacional de Migración ha ofrecido información del caso: cruzó filtro migratorio sin problema

Según información de Animal Político, Leonardo Ariel Escobar regresaba de Colombia, donde visitó familiares. Su destino era Puebla, pero tuvo que hacer una escala en Nuevo León. Desde ahí se comunicó con su pareja, avisándole que había sido detenido. Las autoridades le permitieron comunicarse desde un número desconocido, aunque después le dejaron usar su celular personal.

El 2 de enero, fue la última vez que Escobar Barrios se comunicó. Ante la ausencia, su pareja marcó al número desconocido desde el que el colaborador de la Ibero Puebla se comunicó por primero vez: contestó una mujer que aseguró ser adscrita a Seguridad Pública, indicándole que no podría dar información sobre su paradero.

Leonardo Ariel Escobar / Foto: Facebook/leonardo.escobarbarrios

Cuando el día 6 de enero Leonardo Ariel Escobar no se presentó a trabajar, su pareja solicitó ayuda de las autoridades de la Ibero Puebla para intensificar su búsqueda: con un amparo por su supuesta detención y, también, con un reporte por desaparición en la Comisión Nacional de Búsqueda.

De acuerdo con Animal Político, el Instituto Nacional de Migración es la única autoridad que se ha acercado para aclarar información: ya revisó videos y consta que Escobar Barrios cruzó sin problemas el filtro migratorio.

Por su parte, el fiscal de Nuevo León, Javier Enrique Flores, confirmó que el colaborador de la Ibero Puebla fue detenido por la Guardia Nacional por “faltas administrativas”… sin embargo, se le puso en libertad.

La Ibero Puebla convoca este viernes 16 a una movilización para exigir la presentación convida de Leonardo Ariel Escobar. Será a las 9:30 de la mañana, en el Ágora de la propia Universidad.