Línea 6 del Cablebús y las protestas de comuneros de Milpa Alta

Lo que necesitas saber: Comuneros cuestionan el proyecto de la Línea 6 del Cablebús que conectaría a Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac.

En mayo de 2025, el gobierno de CDMX presentó un esbozo del proyecto de la Línea 6 del Cablebús. Y casi 7 meses después, las protestas de comuneros de Milpa Alta han trascendido hasta los medios de comunicación nacionales.

¿La razón? El domingo 21 de diciembre se llevó a cabo una asamblea cuya organización fue señalada como “a modo” por los comuneros que han cuestionado el proyecto de la construcción de la Línea 6 del Cablebús por —el que temen— un impacto negativo.

Foto: @CNI_Mexico

Y como sabemos que esta cuestión seguirá durante 2026, por acá les contamos qué está pasando con el proyecto de la Línea 6 del Cablebús y el desacuerdo de los comuneros.

Línea 6 del Cablebús de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac

Ok, se trata de lo que sería la línea de Cablebús más larga en CDMX con un recorrido de 12.3 kilómetros y 7 estaciones que conectarán a las alcaldías Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac.

Según lo anunciado por el gobierno de Clara Burgada, las estaciones serían las siguientes:

Milpa Alta.

San Francisco Tecoxpa.

San Antonio Tecómitl.

San Juan Ixtayopan.

Santiago Tulyehualco

Juan Palomo.

Y Metro Tláhuac.

El propósito sería beneficiar a casi 90 mil personas de aquellos lares con miras a entregar el proyecto completo en 2029.

Foto: @MICablebusCDMX

Sin embargo, una parte de la población de Milpa Alta ha cuestionado este proyecto.

La protesta de comuneros

Se trata de un grupo de comuneros de los 9 pueblos originarios de Milpa Alta que protestó contra la organización de una asamblea extraordinaria —a puerta cerrada— sobre este proyecto.

De acuerdo con el Congreso Nacional Indígena (CNI), la asamblea, en realidad, era una simulación de consulta de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) para imponer la Línea 6 del Cablebús.

Y es que a esta asamblea se lanzaron pocos habitantes que, a mano alzada, avalaron la Línea 6, sin la presencia del grupo que está en desacuerdo.

Foto: @CNI_Mexico

Los testimonios de los comuneros, de hecho, acusaron que la convocatoria a la reunión excluyó a una buena parte de los grupos agrarios de Villa Milpa Alta y sólo recibió a un grupo selecto.

Protesta y enfrentamientos

Las cosas no se quedaron así. Los comuneros llegaron al lugar con el objetivo de entrar y en ese momento se desencadenó un enfrentamiento que terminó con el uso de gas pimienta, de acuerdo con los testimonios, y la protesta todavía más fuerte de las personas en desacuerdo al proyecto.

Las exigencias

Una de las grandes broncas es que, de acuerdo con las protestas, la construcción de la Línea 6 del Cablebús se llevaría a cabo en territorio comunal.

Y, entonces, para tomar una buena decisión es necesaria la participación de todas las comunidades. Sin embargo, las denuncias apuntan a que el gobierno de CDMX estaría excluyendo a las partes que cuestionan el proyecto.

De ahí se desprenden exigencias como posponer cualquier tipo de decisión hasta el 13 de enero de 2026.

Además de que las autoridades chilangas tomen en cuenta la participación de agrarios y comuneros de los 9 pueblos originarios, de acuerdo a la Ley Agraria y los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Foto: @MICablebusCDMX

Que consulten a todos los interesados porque, en realidad, la decisión debe ser comunitaria y no de una sola persona o representación —de hecho, acusaron que existen grupos que buscan favorecer los intereses del gobierno de Ciudad de México.

Por otra parte, los comuneros temen que Milpa Alta pase de reserva territorial a una extensión de la zona urbana de CDMX.

“Si llegan esos transportes masivos, lo que tememos es que en unos años esto se vuelva una especie de Ecatepec, que todas nuestras zonas verdes se conviertan en concreto”, explicó Alberto Cabrera, hijo de comuneros de San Pedro Atocpan a El Sol de México —acá pueden leer completa la conversación con este medio.

Por lo pronto, si el gobierno de CDMX no atiende sus peticiones, estos grupos recurrirán a amparos y más protestas y movilizaciones.

¿Qué dice el gobierno de CDMX?

Existe la promesa de consultar con los 9 pueblos originarios en 2026, después de que el gobierno presente en general este proyecto.

Además de la versión de que el trazo de la Línea 6 correría por la carretera, sin intervenir las tierras comunales, según el gobierno de CDMX.

Entonces, los chilangos y en especial la población de Milpa Alta tendrán que esperar más información sobre el proyecto de la Línea 6 del Cablebús y el acercamiento de las autoridades, de manera específica, entre los comuneros. ¿Ustedes qué opinan?










