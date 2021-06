Filtran y ponen a la venta datos de más del 90% de usuarios de Linkedin

Mientras más de uno se alegra de que —por fin— alguien se dará una vuelta por nuestros perfiles de Linkedin, estas noticias prendieron las alarmas en el mundo de la seguridad digital. Los datos de más de 700 millones de usuarios de esta red social enfocada en el trabajo se filtraron y se encuentran a la venta en internet.

Eso equivale a más del 90% de todas las cuentas que existen en la plataforma.

La información de la filtración apareció primero en PrivacySharks, un portal especializado y fue compartida por Tracy Z. Maleeff, analista del New York Times en ciberseguridad.

De acuerdo con las publicaciones internacionales —que ya se echaron un clavado a los millones de datos— esta gigantesca filtración tiene información personal de los usuarios de Linkedin que va desde nombres completos, correos electrónicos, teléfonos, datos de empleo, industria y hasta perspectivas de sueldo. Oops.

La información de más 700 millones de usuarios se encuentra a la venta y aunque, aparentemente, nadie la ha comprado hasta el momento, cientos de personas han descargado la “pruebita” de más de un millón de datos.

¿Qué dijo Linkedin?

Bueno, ante los tremendos riesgos de que se publiquen y vendan en internet datos de más del 90% de todos tus usuarios —ellos tienen cerca de 750 millones de cuentas— publicaron un comunicado urgente.

En él, aseguran que sí son datos de Linkedin pero no fueron hackeados.

Según la red social especializada en conexiones laborales, la filtración de datos personales no se trata de una violación a sus protocolos de seguridad (data breach), sino una recolección de información pública en su sitio (scraping).

Además, en una extraña admisión, intentaron calmar al público y a sus usuarios asegurando que una buena parte de la información que apareció esta semana a la venta en internet… ¡ya había aparecido en una filtración de hace algunos meses!

“Estamos trabajando en detenerlos y hacerlos responsables”, comentaron.

Si crees que tus datos pudieron ser filtrados o tus cuentas en diferentes plataformas andan a la venta en cualquier lado, puedes darte una vuelta por Have I Been Pwned, un sitio que revisa si has sido víctima de la frágil ciberseguridad mundial.