Lo que se sabe sobre la supuesta desaparición de Lupilla Xiu, mujer trans oaxaqueña

Fue este pasado jueves 7 de abril que Okupa Cuba Monumenta Viva y el Bloque Negro denunciaron la desaparición de Lupilla Xiu, mujer trans oaxaqueña que lucha para que reconozcan su identidad, por órdenes del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación negó que esto fuera cierto.

Denuncian la desaparición de Lupilla Xiu

A través de un video en Facebook, Okupa Cuba y el Bloque Negro denunciaron la supuesta desaparición de Lupilla Xiu, una mujer trans oaxaqueña que además de luchar para que reconozcan su identidad, pide justicia por su caso de tortura y violencia a manos de autoridades.

En esta grabación, los colectivos indican que compañeras que se encontraban en un plantón frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, denunciaron la desaparición de Lupilla Xiu por órdenes de Alejandro Encinas, quien es subsecretario de Derechos Humanos en esta dependencia.

“Yo lo único que quiero es que me den información, que me la localicen porque se la llevaron. Ella tiene tres años ahí (en el plantón) y cuando pidió apoyo no se lo dieron. Ahora, anoche se puso muy mal, se le reventó la lengua y resulta que ahora sí le dieron el apoyo; se la llevaron dizque para Oaxaca hoy en la mañana (jueves 7 de abril)“, dijo una de las denunciantes.

Además comentó que cuando pidieron información de dónde estaba a una trabajadora de la CNDH, ella le dijo que no le podía dar información y que gracias a un compañero del plantón, supieron que se la habían llevado por órdenes de Encinas. De hecho, mostró una fotografía en donde se puede observar como quedó herida presuntamente por trabajadores de la Secretaría de Gobernación.

¿Qué dice la Secretaría de Gobernación?

Este viernes 8 de abril, la Secretaría de Gobernación compartió un breve comunicado en el que afirman que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no ordenó la desaparición de Lupilla Xiu.

Por último, informaron que ella sí está en Oaxaca, pero que está ahí para darle todas las facilidades y acompañamiento para que tramite audiencias ante el gobierno estatal y comience sus trámites de reconocimiento de identidad de género, “para así ejercer sus derechos como mujer trans”; aunque no aclararon nada sobre la supuesta agresión por parte de trabajadores de la dependencia federal.