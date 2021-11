Tienen nitro: Estos son los 10 países que tienen más personas vacunadas contra el COVID-19

Desde hace ya unos meses (y luego de que la ciencia lo hiciera posible al invertir tiempo y esfuerzo en fabricar dosis contra la enfermedad) las personas de todo el mundo han comenzado a ser vacunadas contra el COVID-19. Algo que se ha hecho pensando en la reactivación de la economía y por supuesto, en evitar que el virus siga cobrando la vida de más gente.

Como bien sabrán, son varias las marcas de las vacunas que se desarrollaron contra el virus del SARS-CoV-2 en varias partes del mundo. Y si bien varias de ellas tienen diferencias entre sí (como el número de dosis, la efectividad, el tiempo de aplicación entre cada una, etc.), al final el objetivo de todas es el mismo: evitar que vayas a parar al hospital.

En México más de la mitad de la población ya tiene al menos una vacuna contra el COVID-19

En México, por ejemplo, la vacunación contra COVID-19 ha ido relativamente rápida y eso ha ayudado a que las cifras de hospitalización y muertes disminuyeran considerablemente. Tan sólo basta con ver el semáforo en zonas muy pobladas como la CDMX y el Edomex, donde la mayoría de ciudadanos mayores de 18 años ya cuentan con el esquema completo de vacunación o recibieron al menos una dosis de la vacuna.

Si bien nuestro país avanza muy rápido en su campaña de vacunación, las cifras indican que apenas un 57.92% de la población ya recibió sus dosis contra el COVID-19: el 48.64% ya tienen el esquema completo y el 9.28% sólo una dosis. Y eso no es todo, pues en otros países del mundo las cifras son aún mayores y algunas naciones ya hasta tienen a su población totalmente inmunizada.

Hay una nación con toda su población vacunada

Al menos eso es lo que indica el reciente reporte de Our World In Data, quienes tomando como base los datos de vacunación registrados en cada país en los últimos días de noviembre, muestra la lista de países que llevan la ‘delantera’ durante la aplicación de dosis contra el coronavirus, siendo Gibraltar, Emiratos Árabes Unidos y Portugal quienes concentrar un mayor número de vacunados.

En el caso de Gibraltar, toda su población está inmunizada (y ya hasta van por la tercera dosis). Por su parte, en Emiratos Árabes Unidos el porcentaje de personas vacunadas es del 97.9% (88.20% con esquema completo y 9.70 con una dosis de la vacuna) y Portugal tiene un 88.89% (87.6 esquema completo y 1.33 con una dosis)

Chile es el único país de Latinoamérica que aparece en los primeros 10 lugares

En el top 10 figuran naciones como Singapur, Malta, las Islas Caimán, Chile, Islandia, España y Corea del Sur, quienes rebasan más del 77.96% de su población vacunada. Y por si andaban con el pendiente, México tampoco está taaaan mal en este tema de la vacunación, pues ocupa el lugar número 97 en todo el mundo, de hecho por encima de la media mundial que es del 40.77%

Cabe mencionar que estos datos tienen diferentes fechas de actualización con cortes hasta el 31 de octubre. Y esto no es por la plataforma, sino por los mismos organismos y ministerios de salud de cada país que se encargan de actualizar sus datos, pues de hecho Our World In Data toma las cifras de esos reportes, donde también influye el número de habitantes en cada nación.