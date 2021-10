253 días después: Vacunación contra COVID-19 terminó en la Ciudad de México

No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla. Este 28 de octubre, en conferencia de prensa, el gobierno de la Ciudad de México anunció el termino de la vacunación contra COVID-19.

La primera vacuna de todo el país se aplicó en el hospital Rubén Leñero, vacuna con la que se inició la fase de aplicación en Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. Desde ese día pasaron 308 días para que todos los adultos mayores de la capital tuvieran el esquema completo de alguna vacuna contra COVID.

Durante el fin de semana del 28 al 31 de octubre se promoverá la vacunación para los adultos de 18 o más que aún falten de segunda dosis o que de plano no se hayan aplicado ninguna.

En agradecimiento a los servidores públicos y personal de salud que participaron en la vacunación, a partir del 28 de octubre y el 31 de octubre varios edificios y monumentos históricos de iluminarán de blanco una hora por día. Además, a partir de las 7:30 horas del 29 y 30 de octubre se llevará a cabo un video mapping en la Torre Latino.

Vacunación en CDMX

En todo este tiempo se llevaron a cabo 34 fases de vacunación en 253 días con un total de entre 50 y 100 células vacunadoras por sede.

Cada sede de vacunación tuvo una capacidad de hasta 250 integrantes del personal de salud para vacunar a 25 mil personas por jornada. Se instalaron 43 macro sedes de vacunación. En total hay 7.1 millones de personas con al menos una dosis y 6.7 millones con el esquema completo, para lo que se aplicaron 13.4 millones de vacunas.

La Ciudad de México terminará el proceso de vacunación con el 95% de esquemas completos.

¿Significa que ya se acabó el COVID-19?

Por su puesto que no. La vacunación para todos los capitalinos fue un gran logro que ayuda a frenar la propagación del virus, pero aun no hemos ganado la batalla. Las vacunas no ofrecen una inmunidad completa, aún podemos contagiarnos pero la ventaja es que estamos protegidos de desarrollar una enfermedad grave.

Aún tenemos que usar cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarnos las manos con frecuencia y las demás medidas recomendadas por las autoridades sanitarias.