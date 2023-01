Las autoridades de Los Ángeles implementaron desde el pasado 1 de enero un programa sanitario que consiste en exhortar a la población para que separe los desechos orgánicos de la basura regular.



De acuerdo con el Departamento de Saneamiento y Medio Ambiente de Los Ángeles, esta medida busca reducir los desechos orgánicos de los vertederos hasta en un 75 por ciento para el año 2025 y claro, mejorar el medio ambiente.

En este sentido, todas las personas de Los Ángeles deberán tirar sus alimentos descompuestos en los contenedores verdes pero ojo, sólo se trata de la comida que puede desintegrarse de forma natural.

Como ejemplo de desechos orgánicos que SÍ están permitidos por las autoridades de Los Ángeles están: trozos de fruta, vegetales, pan, pasta, embutidos, cereales, huesos, flores y hasta residuos de café.



(Por si pensabas aventar al bote las papitas con salsa que no te acabaste)

Pero ¿qué pasa si vivo en Los Ángeles y no tengo un contenedor verde?

Ahhhh pues no te preocupes que aquí hay de todo menos pretextos… Para que nadie se quede atrás, la ciudad de Los Ángeles regalará cubetas de dos galones por cada hogar y las puedes solicitar a través de la página de la ciudad.



Aquí te dejamos el link de la página de la Ciudad de Los Ángeles



Si lo tuyo no es el Internet también puedes llamar al 1-800-773-2489 y podrás recoger tu cubeta a partir del 23 de enero.



Como puedes ver no hay excusas para cumplir con tu deber cívico, más en un contexto donde urge poner de nuestra parte para mejorar el planeta.



Si no crees que necesitamos un cambio échale un ojo al récord de lluvias registrado en Los Ángeles.