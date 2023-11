Lo que necesitas saber: Le magistrade Ociel Baena fue la primera persona no binaria (no binarie) en asumir este cargo en Aguascalientes y fue reconocido por su constante activismo por las comunidades LGBT+.

Apenas en mayo de 2023, le magistrade Jesús Ociel Baena Suacedo hizo historia con las instituciones públicas mexicanas, al recibir el primer pasaporte para personas no binarias en México. Si bien había —y hay— muchas cosas por perfeccionar en estos trámites, lo cierto es que se trató de una gran noticia para nuestro país.

Para las comunidades LGBT+ (Lésbica, Gay, Bisexual, Trans y más), sobre todo para las personas no binarias o no binaries.

Foto: @INEMexico

Sin embargo, la mañana del 13 de noviembre la noticia de la muerte de le magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes y activista Ociel Baena sacudió al país —mientras medios y activistas están a la espera de más información acerca de su caso, pues le coahuilense fue encontrado sin vida en un inmueble junto con otra persona.

¿Quién era Ociel Baena, le magistrade del Tribunal Electoral y activista LGBT+?

“Estoy haciendo lo que desde segundo de secundaria y hasta hace dos años me reprimí y me impedí hacer, porque sabemos que la orientación es una cosa y la identidad de género es otra y la expresión es otra”.

Aquí la voz de Ociel Baena, entrevistade por la periodista Gabriela Warkentin para El País, a propósito de su nombramiento en el Tribunal Electoral de Aguascalientes como magistrade, rompiendo un buen de barreras y estereotipos dentro de la función pública.

Foto: @Jesus-Ociel-Baena-Saucedo/

Eso, el nombramiento, ocurrió el 1° de octubre de 2022 y la entrevista entre Ociel Baena y Warkentin sucedió unos días después, porque como contextualizaron, México estaba haciendo historia en el reconocimiento y la aplicación de los derechos político y electorales de las personas de las comunidades LGBT+ —y en especial de la comunidad binarie.

Ociel Baena nació en Saltillo, Coahuila, aunque buena parte de su trayectoria profesional la desarrolló en una de las entidades que ha sido indentificada por el poco impulso y promoción de los derechos de las comunidades LGBT+: Aguascalientes.

Aún así, en octubre de 2022, Ociel Baena fue nombrade como magistrade del Tribunal Electoral de este estado.

Antes, Baena —egresade de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, maestre en Derecho y doctorante— trabajó en la Junta Distrital Ejecutiva del INE en Guanajuato en 2017.

Foto: SRE

Y en la Junta Distrital Ejecutiva del INE en Aguascalientes de 2011 a 2017. Una buena trayectoria hasta que en 2022 llegó como la primera persona no binaria (no binarie) y abiertamente gay a un cargo dentro del Tribunal Electoral de este estado.

El activismo de le magistrade por las comunidades LGBT+

Le especialista en Derecho Constitucional y Políticas Gubernamentales también entró al activismo por las comunidades LGBT+.

En el último año le vimos en entrevistas, participaciones y foros para hablar sobre la importancia del reconocimiento de las identidades no binarias en las instituciones de gobierno, las acciones afirmativas —aquellas que están enfocadas en darle la vuelta a las distintas discriminaciones— y a visibilizar un montón los derechos de las comunidades LGBT+.

Foto: @Jesus-Ociel-Baena-Saucedo/

Lo hacía desde su propia persona. “Desde que me pinto los labios, me siento en una comodidad que no te imaginas”, dijo Ociel Baena a Warkentin aquella vez.

Hoy, activistas, comunidades e instituciones lamentan el fallecimiento de Ociel Baena y “reconoce sus contribuciones en favor de la democracia y la inclusión”, tal cual como lo enunció el INE.

