Mala calidad de aire en CDMX después de celebraciones por Grito de Independencia

Y como casi siempre ocurre después de los festejos: La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México dio a conocer que, según su reporte de esta mañana de jueves 16 de septiembre, un día después del Grito de Independencia, es mala la calidad del aire en la CDMX y Zona Metropolitana, por lo que piden a la población no realizar actividades al aire libre.

¿Qué informan las autoridades sobre la mala calidad de aire?

En su reporte más reciente de este jueves, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la CDMX informa que hay mala calidad de aire en la capital y Zona Metropolitana, por lo que la principal solicitud para los habitantes es que salgan a realizar actividades al aire libre para evitar cualquier clase de problema de salud por el aire contaminado.

Al respecto, a través de la página de Calidad del Aire para la Ciudad de México, se señala que los principales contaminantes que se encuentran sobre la capital este 16 de septiembre son PM10 y PM2.5 cuyo índice más alto es 102 que se registró en la estación VIF-Villa de las Flores.

¿En dónde se registra principalmente mala calidad de aire?

Tomando en cuenta el mapa que da la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, las alcaldías capitalinas donde se presenta mala calidad de aire a aceptable son: Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco.

Pero donde se registran peores índices de contaminación este jueves, son en algunos municipios del Estado de México, como en Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Tultepec, Coacalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Chalco. Mientras que en Texcoco, Chicoloapan y La Paz la calidad de aire es solo aceptable.

Cabe señalar que por el momento las autoridades ambientales de la Ciudad de México no han dado a conocer nada sobre medidas extraordinarias, o sobre el programa hoy no circula, por lo que todo funciona con normalidad. Esto significa que los automóviles que no pueden circular este día son los que terminan en 1 o 2 o que tienen engomado verde.