Lo que necesitas saber: Marcelo Ebrard espera respuesta a su queja en Morena... y en Movimiento Ciudadano esperan que haga su registro como aspirante a la candidatura presidencial. Tiene hasta el 12 de noviembre.

Pues alta presión sí tiene (y mucha)… pero, afortunadamente, no hablamos de algo relacionado con la salud de Marcelo Ebrard. La presión que tiene el ex canciller es para, ya, decidirse si se va a Movimiento Ciudadano…

Dante Delgado y Marcelo Ebrard, foto tomada en 2015 / FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Sin generar tantos “¡kheeeeeee!” como ver a Bruce Willis entre los trending topic de X (antes Twitter), en diversos medios, se difundió la noticia de que el excanciller, Marcelo Ebrard, fue hospitalizado en un nosocomio de la CDMX. En el Hospital Ángeles del Pedregal, para ser más específicos (y pa’ que vean que el susodicho no se atiende mal).

De acuerdo con Proceso, el indeciso político tuvo que ser hospitalizado debido a que presentó un cuadro de presión arterial elevado. El portal de investigación periodística salió con la información, con base en lo que señalaron fuentes cercanas al excanciller… peeeero…

Foto: Gabriela Pérez-Cuartoscuro // Marcelo Ebrard renuncia a la SRE.

Marcelo Ebrard desmiente que haya sido hospitalizado

Un par de minutos después de que se difundió en redes la supuesta hospitalización de Marcelo Ebrard, este salió a desmentir la información. En video publicado en su cuenta X, el todavía militante de Morena aseguró que lo que se dice en medios es falso… y no porque ya haya sido dado de alta, sino porque, según insinuó, ni siquiera pisó el hospital.

“De regreso de mis actividades habituales (…) me acaban de pasar esta nota. De que estoy internado en el hospital. Y no”. Marcelo Ebrard asegura que goza de “cabal salud”, por lo que no se ha acercado a un nosocomio. No en los últimos días, según dio a entender. “Estoy trabajando (…) no es cierta la información”.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Ebrard tiene hasta el 12 de noviembre para registrarse como aspirante a candidato de MC

Lo que tampoco resultó cierto fue el aviso que hizo hace algunas semanas, cuando dijo que el 3 de noviembre iba a dar a conocer cuál sería su futuro político. Que si se iba o se quedaba en Morena, pa’ pronto.

Bueno, Marcelo Ebrard ha tenido margen de maniobra. El excanciller especificó que su anuncio dependería de la solución que Morena diera a la queja que metió contra el proceso interno con el que se eligió a Claudia Sheinbaum como virtual candidata presidencial de la 4T. Hasta el momento, el partido nomás ha dado largas.Pues el tiempo se acaba para Marcelo… al menos en Movimiento Ciudadano.

Foto: Cuartoscuro

Hace un par de días, el Movimiento Naranja lanzó su convocatoria para aspirantes a la candidatura presidencial y puso el 12 de noviembre como fecha límite para el registro. Recordemos que el líder de MC ya abrió la puerta para que Marcelo Ebrard se meta a la contienda interna de su partido… nomás es que se decida, junte las 500 mil firmas de requisito y se inscriba a tiempo.

Te puede interesar