Sorpresa: Marcelo Ebrard pide que la encuesta de Morena se repita

Lo que necesitas saber: A unas cuantas horas de que Morena anuncie a su candidato/candidata, Marcelo Ebrard pide que el proceso se repita. Todo.

Ya quedan unas cuantas horas para que Morena y aliados anuncien a su candidato o candidata que le va a entrar a las elecciones del 2024. En conferencia de prensa, Marcelo Ebrard y su equipo exigieron que la encuesta de Morena se repita.

Bueno, no solo la encuesta, sino todo el proceso. Afirman que hubo demasiado cochinero o “incidencias” que no pueden pasarse por alto.

Foto: Facebook

Marcelo Ebrard pide que todo el proceso interno de Morena se repita

Poco después de las 11 de la mañana, el equipo de Marcelo Ebrard que ha estado participando en la contadera de boletas de la encuesta interna de Morena ofreció una conferencia de prensa.

Avisaron que si bien no se iban a rajar del proceso, querían denunciar que había muchas inconsistencias y que estaban preocupados. Algunas de ellas son:

No coinciden las secciones con los folios.

Hay urnas sin actas.

Urnas incompletas que, si por ejemplo, debían traer 10 boletas, solo traían 5.

Bolsas de seguridad sin folios.

Algunos paquetes en los que solo se hizo el levantamiento con el coordinador y el encuestador.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Pero, unas horas después y ya con la presencia de Marcelo Ebrard pidieron que todo el proceso de Morena se tiene que repetir porque las incidencias ponen en “entre dicho la selección de candidato presidencial de Morena”.

“Se tiene que reponer, ya no tiene remedio. No se han contado votos, no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, no se ha contado ni una sola boleta. Les estamos diciendo esto, porque las incidencias que hemos visto nos obligan a decir esto o callar. Esto no está bien, no es así. Todos los que hemos formado Morena, no estamos de acuerdo”, dijo Ebrard.

Y si de por sí el despiporre ya se había puesto bueno, Ebrard publicó otro video en sus redes sociales para avisar que usaron a la policía para impedir que sus representantes estuvieran presentes en el conteo de boletas.

“Cada vez más se parece al PRI de antes, qué tristeza“, dijo el aspirante.

Información urgente de última hora : impiden a la fuerza la entrada de nuestra representación al conteo de las boletas de Morena . Que tristeza . pic.twitter.com/ftmey0kuLT — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 6, 2023

Por medio de sus redes sociales, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que ya mero comienzan con la contadera de boletas, con los representantes de los aspirantes.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, afirmó que las incidencias que hasta el momento se han presentado no modifican de fondo nada del proceso para elegir a un candidato o candidata.

¡Arrancamos la última etapa del cómputo de las encuestas para determinar al coordinador o coordinadora de defensa de la transformación.

¡Gracias a la y los aspirantes y sus equipos, a la dirigencia de Morena y a miles de militantes y simpatizantes que hicieron este evento… pic.twitter.com/acLlJeoDEL — Mario Delgado (@mario_delgado) September 6, 2023

