Lo que necesitas saber: Los encapuchados que derribaron las vallas no formaban parte de la marcha de la Generación Z, llegaron directo al Zócalo

Las vallas que puso el Gobierno en Palacio Nacional ante la marcha de la Generación Z, no aguantaron. Varias de ellas lograron ser derribadas por encapuchados que se sumaron a la masiva protesta.

Ante ello, granaderos tuvieron que entrar en acción y formar una nueva valla humana con sus escudos. En el Zócalo de plano se armó una bronca brutal, pues le lanzaron de todo a los uniformados.

Derriban vallas de Palacio Nacional durante Marcha de la Generación Z

Tal como se había adelantado, la Marcha de la Generación Z comenzó poco antes de las 11:00 horas de este 15 de noviembre. La movilización partió desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo, y durante el recorrido todo se dio de forma pacífica, justo como se prometió.

Sin embargo, ya en el Zócalo vinieron los disturbios. Reportes de distintos medios indican que varios grupos de jóvenes encapuchados, que no formaron parte de la marcha, llegaron directo al Zócalo y comenzaron a intentar derribar las vallas.

Vallas en Palacio Nacional / Captura de pantalla

Fue alrededor de las 13:30 horas cuando finalmente la primera valla cayó, lo que generó gritos de apoyo y celebración para los encapuchados, pero también mucho temor entre miles de asistentes.

Una a una distintas vallas fueron cayendo hasta dejar un boquete importante, por lo que elementos de seguridad tuvieron que llegar hasta ese punto para impedir que la gente accediera hasta Palacio Nacional.

Enfrentamiento entre encapuchados y policías en Marcha de la Generación Z

Ahí se desató un enfrentamiento, donde los encapuchados lanzaron todo tipo de objetos, sobre todo cohetones. Además, se reporta que golpearon a los uniformados incluso con martillos y rejas que también habían derribado.

Lo dicho, parte de la gente celebró que hayan derribado las vallas, pero otra parte de la movilización gritaba en contra de la violencia y pidiendo que los encapuchados salieran de la marcha de la Generación Z.

La SSC informó brevemente que no usaron gas pimienta para dispersar a la multitud como se acusó en redes sociales, únicamente extintores: “Las y los policías que participan en el acompañamiento de la marcha de este día solo portan su equipo de protección personal, escudo, casco, rodilleras, coderas y, algunos de ellos extintores; no se utiliza ningún tipo de gas”.

Foto: Captura de pantalla (@webcamsdemexico)

Cierran estaciones del Metro ante marcha de la Generación Z

La situación provocó que incluso tuvieran que cerrarse estaciones del Metro, lo cual no estaba previsto antes. Primero en la Línea 2, donde fueron cerradas las estaciones Bellas Artes, Allende y Zócalo.

Minutos después también cerraron la estación Pino Suárez, pero por parte de la Línea 1.

Luego de un par de horas de enfrentamiento, las cosas se calmaron un poco, pero la tensión se mantiene en el Zócalo.