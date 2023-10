Lo que necesitas saber: Son ya 16 años continuos de Marcha Zombie en CDMX. La primera se realizó en el 2007

¡El terror se apoderó de la CDMX! Como ya es costubre cada año cuando se acerca Halloween, este 21 de octubre se realizó la Marcha Zombie 2023. Y neta cada año nos sorprende más y más la creatividad de los chilangos que se dan cita en el recorrido.

Vamos a mostrarte algunas imágenes de los disfraces más “acá” que aparecieron en la Marcha Zombie, celebrada este sábado desde el Monumento a la Revolución con destino a la Plaza de la Constitución.

Marcha zombie 2023 / Foto: Cuartoscuro

La Marcha Zombie 2023 fue todo un éxito

Justo como te platicamos por acá hace unos días, la Marcha Zombie de este sábado comenzó en punto de las 4 de la tarde, aunque la banda se comenzó a dar cita desde las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución.

La ruta fue desde ese monumento histórico para irse por todo Paseo de la Reforma hasta el Zócalo de la CDMX, por eso hubo varias calles cerradas por allá. La Marcha Zombie se realizó apenas unas horas después del Desfile de Alebrijes Monumentales, así que fue un sabadito más que memorable por acá en Chilangolandia.

Y lo dicho, la creatividad de los chilangos y chilangas para eso de los difraces es única. Vimos caracterizaciones épicas y algunas bastante aterradoras en el ya tradicional recorrido de los muertos vivientes por la capital mexicana.

Marcha zombie 2023 / Foto: Cuartoscuro

Checa las fotos y videos de los mejores disfraces de la Marcha Zombie en CDMX

Tal como ha ocurrido en años anteriores, la Marcha Zombie 2023 fue todo un éxito. Son ya 16 años de esta bonita (y terrorífica) tradición en CDMX, pues la primera edición se llevó a cabo por allá del ya lejano 2007.

Y si nunca has participado o asistido, déjanos comentarte que no se trata sólo de un recorrido para presumir su mejor disfraz, también conlleva una causa de fondo. Este año se pidió a quien quiera participar, llevar alimentos no perecederos para después donarlos a personas que los necesiten.

Marcha zombie 2023 / Foto: Cuartoscuro

En fin, no queda más que disfrutar de los mejores disfraces, los sustos y risas que la Marcha Zombie dejó este año. ¡Que ya sea 2024 para vivirla de nuevo!

Marcha zombie 2023 / Foto: Cuartoscuro

Los mejores disfraces de la marcha zombie 2023 / Foto: Cuartoscuro

Los mejores disfraces de la marcha zombie 2023 / Foto: Cuartoscuro

Los mejores disfraces de la marcha zombie 2023 / Foto: Cuartoscuro

Hasta Peso Pluma apareció en la Marcha Zombie 2023 / Foto: Cuartoscuro

