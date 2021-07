“Sólo fue a hacer show”: Sergio Mayer ‘presume’ apoyo a saxofonista atacada con ácido y ella lo desmiente

Pues aunque Sergio Mayer dijo en televisión nacional que es bien dadivoso y le encanta ayudar a los demás, no todos los apoyos que dice haber brindado son recordados por las personas a las que supuestamente ayudó. Ese es el caso de María Elena Ríos, saxofonista que fue atacada con ácido.

Esto es lo que dijo Sergio Mayer

Resulta que Sergio Mayer fue entrevistado para el programa De Primera Mano, el cual conduce Gustavo Adolfo Infante, entrevista que fue transmitida esta semana. En ella, los conductores cuestionaron al diputado de Morena sobre su posible intromisión y tráfico de influencias con fines políticos en casos de presunta violencia contra las mujeres, específicamente en el caso de Alexa Parra.

Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que Sergio Mayer se defendió diciendo que lleva mucho tiempo ayudando a víctimas de violencia de género, y mencionó como ejemplo el caso de María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en el 2019.

“Yo no estoy a favor de ningún delincuente, de ningún presunto violador, de nadie. Trátese de senadores, trátese de amigos, trátese de quien se trate. Es más, yo no sé si ustedes estaban enterados. ¿Se acuerdan de la violinista, la violinista que le echaron encima ácido? María Elena Ríos, yo no sé si ustedes sabían pero también la apoyé y ayudamos a que se hiciera la detención… ¡y ahí nadie dice nada!”, dijo ante los cuestionamientos.

No, lo de escribir violinista no fue un error de este humilde sopibecario… ¡Sergio Mayer se refirió a la SAXOFONISTA María Elena Ríos como violinista! Es más, en el video de la entrevista, hasta hizo como que tocaba un violín invisible de tan seguro que estaba en ese momento del instrumento que identifica a la mujer.

María Elena Ríos niega que la haya apoyado

Bueno, pues además de corregirle que ella no es violinista sino saxofonista, María Elena Ríos desmintió en Twitter que el diputado de Morena la haya apoyado:

“Si de verdad me hubiese ayudado, Sergio Mayer no me nombraría como “Violinista” porque, para su información, soy Saxofonista. Usted solo fue a hacer show con el criminal de Rubén Vasconcelos el 17 de febrero del 2020. Las órdenes de aprehensión salieron en diciembre del 2019 #Oportunista“, escribió.

Si de verdad me hubiese ayudado @SergioMayerb no me nombraría como “Violinista” porq para su información soy Saxofonista. Usted solo fue a hacer show con el criminal d @RVasconcelosM el 17 de febrero del 2020. Las órdenes de aprehensión salieron en diciembre del 2019 #Oportunista pic.twitter.com/W9MLagnehH — Elena Ríos 🎷 (@_ElenaRios) July 2, 2021

Y por si no lo recuerdas, cuando María Elena Ríos habla de un “show” en febrero del 2020, se refiere a aquel día en que Sergio Mayer “rompió en llanto” (guiño, guiño) al hablar de la violencia contra las mujeres durante un evento para detallar los avances de la investigación en contra de los agresores de la saxofonista.

Hasta el momento, Mayer no ha dicho nada sobre la manera en que María Elena Ríos desmintió el supuesto apoyo que él dice haberle brindado.

Y hasta aquí el chisme…