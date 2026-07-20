Lo que necesitas saber: Reconoció que las conversaciones corresponden a 2025 y explicó que ocurrieron mientras buscaba conocer las razones por las que le habían cancelado la visa.

Tal parece que todo el rollo con Marina del Pilar va para largo y es que entre que unos dicen, ella dice y todos dicen, esta vez fue turno de la gobernadora de Baja California de salir a dar su versión.

Y es que luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que debía explicar el contenido de los audios filtrados, Marina del Pilar publicó la tarde de este 19 de julio un video en sus redes sociales para aclarar la polémica.

Foto: @MarinadelPilar

Y es que luego de que se difundieran audios en los que se menciona una supuesta reunión en Panamá con representantes de Estados Unidos, la presidenta comentó durante la mañanera del 17 de julio que, aunque no había tenido comunicación con la gobernadora, “ella tiene que dar una explicación de este tema”.

Pero… ¿qué fue lo que declaró Marina del Pilar?

Pues bueno, durante el video que compartió en sus redes sociales, Marina del Pilar afirmó que los audios fueron manipulados y que todo el tema está relacionado con la cancelación y posterior recuperación de su visa, un asunto que calificó como personal.

Además, reconoció que las conversaciones corresponden a 2025 y explicó que ocurrieron mientras buscaba conocer las razones por las que le habían cancelado la visa y las vías legales e institucionales para recuperarla, pues aseguró que, al ser gobernadora de un estado fronterizo, contar con ese documento es fundamental para desempeñar sus funciones.

La mandataria también afirmó que se rodeó de personas que supuestamente conocían del tema; sin embargo, aseguró que una de ellas la engañó.

Y aquí va la cronología presentada por Marina del Pilar

De acuerdo con la versión de la gobernadora, el primer contacto ocurrió el 18 de junio de 2025 por mensajería instantánea. Después, el 2 de agosto sostuvo una primera llamada telefónica, el 22 de agosto recibió una segunda llamada y, finalmente, el 15 de diciembre se llevó a cabo una reunión con un supuesto gestor, además de una llamada con un supuesto agente.

Pero ojo aquí, porque Marina del Pilar aseguró que nunca ha existido ni existirá compromiso alguno para entregar información y que jamás tomará una decisión que ponga en riesgo la seguridad o la soberanía de México. Incluso afirmó que “nunca habrá entrega de información”.

Asimismo, negó haber sostenido alguna reunión en Panamá con autoridades de otro país y aseguró que toda esa versión es falsa. También dijo estar en total disposición de colaborar con cualquier autoridad mexicana para aclarar cualquier duda con transparencia.

Incluso aseguró que “nunca traicionaría a mi patria. Siempre he estado dispuesta a responder ante la ciudadanía, los medios de comunicación y las instituciones cuando sea necesario”.

Por ahora habrá que esperar cómo sigue desarrollándose este pleito de dimes y diretes, pues hasta el momento incluso el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que el contenido de los audios no aporta elementos suficientes para iniciar una investigación en contra de la gobernadora.