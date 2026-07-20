Lo que necesitas saber: Según el gobierno de Estados Unidos, esta medida es una respuesta directa al supuesto trato discriminatorio que tiene Canadá hacia los productos estadounidenses.

Parece que ni organizar un Mundial sirvió de algo para mejorar la relación entre Estados Unidos y Canadá, pues tan solo un día después de que terminó, el presidente Trump anunció aranceles del 50% a la mayoría de importaciones canadienses.

Donald Trump // Foto: Facebook.

Trump anuncia aranceles del 50% a la mayoría de importaciones de Canadá

Lo dicho. Una vez más regresa a la conversación Estados Unidos y los dichosos aranceles... aunque esta ocasión están dirigidos a Canadá, a la mayoría de importaciones que realizan.

De acuerdo con el comunicado, los únicos que quedarán fuera de esta medida serán la energía, la potasa, el acero, el aluminio y otros bienes, como el pescado o los minerales críticos.

Así que sí, los aranceles abarcan productos que van desde el vino hasta los palos de hockey y el cemento. Incluso se aplicarán en bienes que anteriormente estaban protegidos por el T-MEC.

Foto ilustrativa: Keverne Denahan – Pexels

¿A qué se debe esta medida?

Según el documento, estos aranceles adicionales son una respuesta directa al supuesto trato discriminatorio que tiene Canadá hacia los productos estadounidenses.

“Al hacerlo, el presidente Trump compensa la carga y la desventaja que supone para el comercio estadounidense el trato discriminatorio de Canadá y crea igualdad de condiciones para exportaciones estadounidenses cruciales: automóviles, alcohol y productos lácteos“, se lee

La medida podría ocasionar una guerra comercial entre ambos países, además del posible riesgo de aumentar la inflación y deteriorar aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países.