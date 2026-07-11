Lo que necesitas saber: Los cierres comenzarán desde la madrugada y se irán liberando conforme avance la competencia.

Ojito aquí para las y los corredores, porque este 12 de julio se llevará a cabo el XIX Medio Maratón de la Ciudad de México. Así que si vas a participar o simplemente ya tenías planes para salir este domingo, mucha atención porque habrá algunos cambios en la movilidad de la CDMX.

Pero… ¿A qué hora comenzará la carrera?

Pues bueno, la carrera no comenzará como cualquier otra. Y es que se esperan alrededor de 30 mil participantes, por lo que la salida será de forma escalonada.

Las primeras personas en arrancar serán quienes participen en silla de ruedas y con discapacidad visual, a las 5:50 de la mañana. Después, a partir de las 6:00 horas, comenzarán a salir los primeros grupos de corredores y, cinco minutos más tarde, lo hará el resto de los participantes conforme al bloque que les haya sido asignado. Todos recorrerán los 21.0975 kilómetros del Medio Maratón.

¿Y cuál será la ruta?

La salida estará ubicada frente al Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central. Desde ahí, las y los corredores pasarán por Plaza de la República, Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, para finalmente regresar y cruzar la meta en el Ángel de la Independencia.

Foto: @GobCDMX

Bueno, ¿y cómo estará el servicio de transporte?

Para facilitar el traslado de quienes participarán en la carrera, el Metro abrirá desde las 5:00 de la mañana en las Líneas 1, 2, 3 y 9.

Y buenas noticias para las y los runners, pues podrán ingresar sin costo siempre y cuando presenten su número oficial. Aunque, ojito, porque el resto de las líneas operará con su horario habitual de domingo.

Por su parte, el Metrobús también tendrá modificaciones temporales en las Líneas 1, 3, 4 y 7 debido a los cierres que habrá a lo largo del recorrido, por lo que se recomienda revisar los avisos oficiales antes de salir, ya sea que planees asistir a la carrera o simplemente moverte por la ciudad.

ojo que también habrá cierres viales

Y obvio, como ya es costumbre en este tipo de eventos, algunas de las principales vialidades estarán cerradas, entre ellas Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y distintas calles cercanas al Bosque de Chapultepec.

Los cierres comenzarán desde la madrugada y se irán liberando conforme avance la competencia, así que te recomendamos buscar rutas alternas para evitar quedar atorado en el tráfico.

Pues bueno, ahora solo queda preparar los tenis, el número de corredor, una buena botella de agua y, por supuesto, una buena playlist para darlo todo este domingo en el Medio Maratón.