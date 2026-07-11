Lo que necesitas saber: El abogado de los hermanos de Lorenzo aseguró que sus clientes tienen una versión sobre los hechos que desmiente la de ICE.

A unos días de la muerte del mexicano Lorenzo Salgado durante un operativo de ICE, la versión oficial comenzó a tambalearse, pues el pasado viernes 10 de julio, testigos del caso aseguraron, a través de su abogado, que Salgado nunca intentó atropellar a los agentes migratorios, como había sostenido la autoridad estadounidense.

Pero recordemos un poquito más el caso, porque de acuerdo con la versión que presentaron las autoridades gringas, el Departamento de Seguridad Nacional de EU y agentes de ICE quisieron obtener el carro de Lorenzo Salgado, pero él intentó “evadir el arresto”.

Además de que el mexicano chocó un vehículo oficial de ICE y utilizó el suyo para ir en contra de uno de los miembros de ICE y atropellarlo, lo que llevó a los demás elementos a dispararle en defensa propia; esto es la versión que dijeron autoridades de EU.

Perooo… esta versión comienza a tambalearse, porque el abogado Hugo Balderas Ibarra —representante legal de los hermanos de Lorenzo— aseguró que sus clientes tienen una versión totalmente distinta de los hechos.

“Confirmaron que en ningún momento hubo un agente de ICE directamente frente al vehículo. También confirmaron que los disparos vinieron desde los lados, no desde el frente, lo cual es inconsistente con la declaración de ICE”, dijo el abogado en una conferencia de prensa.

Asesinato de mexicano durante operativo del ICE // Foto: Redes sociales (captura de pantalla).

ICE chocó a ellos, no ellos a ICE

Durante la conferencia de prensa, el abogado Hugo Balderas comentó que sus defendidos mencionaron que en algún punto los vehículos que los perseguían encendieron sus luces policiales y que ellos “cooperaron”, pero no dio más detalles.

De acuerdo con una publicación de The Washington que se basa en los testimonios de los detenidos, fueron los de ICE quienes chocaron a Lorenzo Salgado y a los demás que venían en el carro, no ellos a los de ICE, como lo muestra la versión “original”. Además de que un agente corrió hacia ellos y disparó del lado del pasajero de la camioneta, hiriendo a Lorenzo en el abdomen.

Lorenzo no era el objetivo, sino otra persona que venía en la camioneta

La representante de Texas, Sylvia García —lugar donde fueron los hechos— comentó que pudo platicar con el director interino de ICE, David Venturella.

“Confirmó que Lorenzo Salgado no era el objetivo de la operación, ni tampoco su hermano, quien viajaba como pasajero en el vehículo. El director dijo que ICE estaba buscando a una persona con una orden de deportación definitiva, quien, según los agentes, había entrado en la camioneta”

Sylvia García comentó que, de acuerdo con Venturella, desconocía el nombre de la persona que ICE buscaba, ni podrían identificar claramente qué pasajero buscaban.

Para cerrar, el abogado Hugo Balderas dijo que Salgado no tenía antecedentes penales, llevaba más de 35 años en el país, era empresario y tenía hijos estadounidenses: “Su único delito era que coincidía con la descripción de otro hombre que buscaban”.