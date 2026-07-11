Lo que necesitas saber: Los equipos especializados mantienen el operativo en la gruta para concluir la extracción de los cuerpos y continuar con las diligencias correspondientes.

El pasado martes 7 de julio ocurrió una tragedia en la Gruta Chichicazapan, en Cuetzalan, Puebla, donde al menos siete personas quedaron atrapadas luego de que las lluvias provocaran que el río subterráneo aumentara su nivel de forma repentina.

Afortunadamente, una de las personas logró salir y pedir ayuda. Tras el reporte, los cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar y consiguieron rescatar con vida a dos personas más. Sin embargo, el miércoles localizaron el cuerpo sin vida de una de las víctimas.

Foto: @Trafico_Puebla

Para el jueves intentaron continuar con el operativo, pero las fuertes lluvias y el incremento del nivel del agua obligaron al personal a retirarse de forma preventiva. Según las autoridades de Puebla, los trabajos se reanudarían en cuanto las condiciones lo permitieran.

¿Y cómo van las labores de rescate?

Este viernes los equipos de emergencia retomaron la búsqueda al interior de la gruta y, lamentablemente, localizaron dos cuerpos más.

El coordinador general de Protección Civil de Puebla, Bernabé López Santos, informó que por el momento no ha sido posible confirmar la identidad de las víctimas, ya que esa labor corresponderá a la Fiscalía General del Estado una vez que concluyan las diligencias.

Aunque los cuerpos fueron encontrados desde el viernes, las condiciones meteorológicas y el aumento del nivel del agua impidieron que fueran recuperados ese mismo día, por lo que las maniobras de extracción se reanudaron este sábado.

Desde las primeras horas de este 11 de julio, personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense (Semefo) arribó a la zona para participar en la recuperación de los cuerpos.

Además, las autoridades informaron que los familiares ya fueron notificados y reciben acompañamiento por parte del gobierno estatal.

Mientras tanto, los equipos especializados mantienen el operativo en la gruta para concluir la extracción de los cuerpos y continuar con las diligencias correspondientes.

Foto: Captura de pantalla | @Gob_Puebla

Por ahora, queda esperar la información oficial que emitan las autoridades de Puebla para confirmar la identidad de las víctimas y conocer los avances de este operativo que mantiene en alerta a la región.