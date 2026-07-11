Lo que necesitas saber: Ivana, madre de Linda, murió un día antes de su debut en Wimbledon hace dos años

Linda Noskova escribió con letras de oro su nombre este 11 de julio. Se convirtió en campeona de Wimbledon con solo 21 años de edad, manteniendo además una hegemonía checa en el sagrado césped del All England Club.

Es curioso, sin duda alguna, recordar que se trata de una joven que no hace mucho veía el tenis solo como un pasatiempo más. Mientras otras jugadoras lo practicaron desde el principio pensando en hacerlo su profesión, para Noskova el tenis era una forma de pasar el tiempo como otros deportes.

Y también hablamos de una joven que muestra que el dinero y la fama no cambian sus intereses. Su gran sueño, más allá del tenis, es el altruismo, pues ha sido voluntaria en escuelas de África y tiene el objetivo de hacer una estancia más para cuidar de la naturaleza.

Foto: @Wimbledon

Linda Noskova gana Wimbledon dos años después de que su madre no pudiera verla en Londres

Linda Noskova se impuso 6-2, 5-7 y 6-3 a su compatriota Karolina Muchova, con lo que se convierte en la más joven que es campeona desde 2011, hace 15 años.

Pero sin duda lo más emotivo de esta historia, es que hablamos de una tenista que sufrió la mayor pérdida de su vida justamente antes de debutar en Wimbledon.

En el 2024, un día antes de jugar su primer partido en Wimbledon con 19 años, su madre murió por culpa del cáncer. El sueño de su mamá era verla jugando en Londres, pero le faltó solo un día para cumplirlo.

“Hay una persona más a la que me gustaría agradecer que es mi mamá. ​Definitivamente no estaría aquí sin ella”, dijo tras ganar la final.

Foto: @Wimbledon

También hace dos años, Noskova ganó su primer título como profesional en Monterrey, el único hasta ahora en pista dura.

De ver el tenis como un pasatiempo a ganar Wimbledon

“Mis padres comenzaron a jugar al tenis simplemente como ocio. Yo entonces iba corriendo por la pista, intentando copiar lo que hacían mis padres. El tenis luego se convirtió en un pasatiempo. Así he llegado a este deporte“, contó en una entrevista previa a Wimbledon, según cita France 24.

Como decíamos, mientras otras jugadoras crecieron con el firme objetivo de ser tenistas profesionales, para Linda Noskova era un pasatiempo similar al ciclismo, la natación o el atletismo. Cuando llegó la hora de elegir uno solo para dedicarse de lleno, eligió el tenis… Y fue la decisión correcta.

“Tenía muchos pasatiempos por entonces. Hice bien eligiendo finalmente el tenis”, recuerda con humor.

Linda Noskova, una campeona altruista

Linda Noskova combina el tenis y los premios millonarios que ha ganado hasta ahora (alrededor de 6 millones de dólares) con su labor como voluntaria. Apenas a finales del año pasado estuvo un tiempo en Zanzíbar, Tanzania, como voluntaria en una escuela.

Y cuando se retire del tenis, ya tiene planeado dedicar su vida a alguna labor en pro de la naturaleza: “He crecido en un pueblo pequeño, cerca de un bosque. Soy una enamorada de la naturaleza (…) Cuando termine mi carrera estoy segura de que me implicaré en alguna actividad relacionada con el medioambiente”.

¡Qué gran campeona nos regala Wimbledon este 2026! Linda Noskova tiene un futuro increíble por delante y será maravilloso verla ganando más títulos.