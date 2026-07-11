¿Quién es Rodolfo Junior Aguirre? El mexicano detenido en Argentina buscado por la Interpol

Lo que necesitas saber: Su detención se llevó a cabo gracias al trabajo en conjunto de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal de Argentina.

Autoridades argentinas detuvieron a Rodolfo Junior Aguirre, ciudadano mexicano que contaba con una orden de captura internacional emitida por Interpol por narcotráfico en EU.

Así lo informaron el Ministerio de Seguridad Nacional y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Foto: SIDE

La SIDE detalló que esta captura se logró gracias al trabajo en conjunto de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina, detectaron el ingreso de Rodolfo Junior al país y lograron capturarlo en un hotel ubicado en el barrio de Puerto Madero.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en su comunicado afirmó que Argentina no es un refugio para los delincuentes.

“La Argentina no es refugio de delincuentes. LAS HACEN. LAS PAGAN.

Pero… ¿Por qué se le detuvo?

De acuerdo con las autoridades argentinas, Rodolfo Junior es requerido por el Distrito Norte de Illinois por los delitos de posesión, distribución y comercialización de más de 10 kg de cocaína.

Además, se encontraba prófugo tras no cumplir con las condiciones de su libertad bajo fianza. Por ahora, Rodolfo Junior quedó a disposición de las autoridades argentinas para iniciar con el proceso de extradición hacia el país de EU.