"Esto está muy feo. Los amo": El mensaje que envió uno de los sobrevivientes durante la estampida en Reforma

Lo que debes de saber: Las celebraciones por el triunfo de México dejaron un saldo de 4 personas fallecidas en CDMX.

Luego de la victoria de la Selección Mexicana y de obtener su pase a los octavos de final en la Copa del Mundo, mucha gente que estaba viendo el partido en su casa, en los Fan Fest y otros puntos, decidió lanzarse a celebrar la victoria al Ángel de la Independencia.

Las autoridades capitalinas informaron que se estimó que más de un millón de personas se concentraron en diferentes puntos de la ciudad. Y lastimosamente, 4 personas perdieron la vida durante los festejos.

Rodrigo es uno de los sobrevivientes a la estampida, se encontraba ahí porque estaba en la cobertura de los festejos, estuvo tomando fotos, videos y enviando información. Cuando el partido terminó, pensó que toda la gente iba a comenzar a dispersarse, pero se equivocó, no fue así.

Esta información es de acuerdo a lo que el mismo Rodrigo compartió durante la conferencia de prensa de la Jefa de Gobierno y a una nota por La Silla Rota.

Foto: Galo Cañas | CUARTOOSCURO

Luego caminó hacia el cruce entre Reforma y Florencia. En ese lugar, se toparon con muchas personas que estaban abandonando la zona de las pantallas y otras que iban llegando para la celebración del triunfo. En minutos, fue que ya nadie podía avanzar para ningún lado; se quedaron paralizados.

“Llegó un punto en el que toda la gente quería avanzar. De repente quedamos apachurrados”.

De acuerdo con Rodrigo, primero cayeron unas mujeres, luego él cayó sobre ellas y sobre unas niñas. Luego comenzaron a caer más personas.

“Ahí fue donde todo valió madre. Se cayeron y fue un efecto dominó. Yo también me caí encima de unas niñas y mujeres.

Rodrigo intentó levantarse una y otra vez, pero las piernas no le respondían, cada vez que él intentaba levantarse, una persona más caía sobre él. Calcula que estuvo en el suelo alrededor de dos minutos, pero para él pareció ser toda una eternidad.

“Yo ya estaba mentalizado para mi muerte”. Cuando pensó eso, sacó su celular como pudo de su mochila, grabó un audio para sus papás diciendo: “Papá, los amo. Los amo, papá. Esto está muy feo. Los amo”.

Luego de enviar el audio de voz a sus papás, Rodrigo se concentraba en seguir respirando hasta que, entre toda la multitud, encontró una motocicleta de reparto de pizzas a la que se aferró.

“Me agarré de ella. Me empecé a arrastrar hacia la moto y puse mi pecho sobre la caja donde llevan las pizzas. Ahí quedó un hueco entre la caja y mi cuerpo. Con eso ya podía respirar”.

“Todavía estoy en shock”. Poco a poco logró subir el resto de su cuerpo hasta quedar de pie sobre la caja de la motocicleta.

Rodrigo terminó con golpes por todo el pecho y las piernas llenas de moretones. Logró estabilizarse hasta que llegó a un puesto de hot dogs, ahí permaneció por unos minutos, después caminó hacia la estación de Chapultepec, donde su familia pasó por él.