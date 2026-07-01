Lo que debes de saber: Recuerda que ningún festejo vale más que tu vida, disfruta el ambiente y celebra con responsabilidad.

Los festejos por las victorias de la Selección Mexicana han sido únicos. Miles de mexicanos se han reunido en el Ángel de la Independencia para contagiarse de la fiebre mundialista. Sin embargo, el pasado 30 de junio ocurrió un lamentable hecho.

Tras el pase de la Selección Mexicana a los octavos de final, el Ángel albergó a cerca de un millón de personas que llegaron con la intención de celebrar el triunfo. Sin embargo, la falta de protocolos, la enorme cantidad de asistentes y el pánico terminaron por apoderarse de la situación.

El saldo fue de tres personas fallecidas por aplastamiento y una más que presuntamente murió por una intoxicación. No obstante, hasta el momento esa última causa de muerte no ha sido confirmada por las autoridades.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Pero si aún piensas asistir a alguno de los eventos del Mundial o a cualquier otro evento masivo, aquí te dejamos algunas recomendaciones que podrían ayudarte en caso de una emergencia y que también harán que disfrutes de manera mucho más segura.

De acuerdo con información de Protección Civil de la CDMX, la seguridad en este tipo de eventos depende de la cooperación entre asistentes, organizadores y autoridades. Por ello, compartieron una serie de recomendaciones para antes, durante y después del evento.

Antes del evento…

Échale un ojo al pronóstico del tiempo antes de salir.

Evita llevar mochilas o bolsas muy grandes.

No ingreses con objetos punzocortantes ni envases de vidrio.

Usa ropa fresca y zapatos cómodos, los vas a agradecer.

Lleva una tarjeta con tus datos personales, condición médica, tipo de sangre y un contacto de emergencia.

Establece un punto de reunión con tus acompañantes por si llegan a separarse.

Si vas con menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, mantente siempre cerca de ellos y extrema precauciones.

Durante el evento…

Llega con tiempo para evitar empujones de último momento.

Ubica las rutas de evacuación y las zonas de menor riesgo.

No te subas a bardas, monumentos, marquesinas o cualquier mobiliario urbano.

Evita empujar y procura mantener el orden, sobre todo en pasillos o zonas donde haya mucha gente.

Respeta las indicaciones del personal de Seguridad y Protección Civil.

Si te separas de tu grupo, dirígete al punto de reunión que acordaron.

Si ocurre una emergencia, mantén la calma, avisa al personal y evita difundir rumores.

Identifica dónde se encuentran los servicios médicos.

Si notas alguna situación que ponga en riesgo tu seguridad, lo mejor será retirarte.

Después del evento…

Espera unos minutos antes de salir para evitar las aglomeraciones.

Procura salir con calma y sin empujar.

Si pierdes a tus acompañantes, acude primero al punto de reunión.

Si no logras encontrarlos, repórtalo de inmediato con las autoridades.

Mantén siempre de la mano a niñas y niños y apoya a personas mayores durante la salida.

Si sufriste algún accidente, solicita al personal de seguridad que avise a tus familiares o amigos.

Si utilizarás transporte público o un servicio de taxi, ten paciencia y toma tus precauciones, pues la zona seguirá con mucha afluencia de personas.

Recuerda que también puedes comunicarte a los cuerpos de emergencia marcando al 911. Eso sí, mucho ojito, porque hacer llamadas falsas, por broma o sin una emergencia real puede ser sancionado por la ley y, además, podría impedir que alguien que realmente necesita ayuda la reciba.

Tras lo ocurrido, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó este 1 de julio que ya trabajan en una nueva estrategia de seguridad para los festejos del Mundial. El objetivo, dijo, es que las personas puedan seguir celebrando las victorias de México, pero de una manera ordenada y con saldo blanco.

Además, hizo un llamado para que la ciudadanía se mantenga atenta a los canales oficiales de información del Gobierno de la CDMX y respete cuando las autoridades informen que algún espacio ya alcanzó su capacidad máxima. En esos casos, pidió trasladarse a otros puntos donde haya menor afluencia para evitar aglomeraciones.

Por ahora, el Gobierno capitalino informó que continúan las investigaciones para determinar qué ocurrió con la persona que presuntamente falleció por intoxicación. Asimismo, siguen los peritajes para esclarecer las causas de las muertes registradas durante los festejos y determinar cómo ocurrieron los hechos.

Foto: Galo Cañas | CUARTOOSCURO

Al final del día, ningún festejo vale más que tu vida. Disfruta el ambiente, celebra con responsabilidad y, si notas que la situación comienza a salirse de control, lo mejor será alejarte y ponerte a salvo.