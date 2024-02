Lo que necesitas saber: Si tu teléfono se mojó, mejor no lo metas en arroz porque podría resultar peor.

¡Amáááá, métame en arroz! A todos nos ha pasado que por accidente terminamos con un teléfono mojado y lo que se viene a la mente es meterlo en arroz.

La cosa en el caso de un teléfono o smartphone, meterlo en arroz no es tan buena idea como siempre hemos creído…. ¿por qué? ¿entonces qué se puede hacer? Acá te explicamos por qué podría resultar más caro el caldo que las albóndigas.

Foto: The Happening

No vayas a meter tu teléfono mojado en arroz

De manera legendaria flota por ahí el mito de que si se moja tu teléfono, la mejor opción es apagarlo y meterlo en arroz por un buen rato para que la humedad se absorba.

Probablemente sea verdad que el arroz ayude a absorber humedad en cierta medida pero en el caso de un teléfono o algún aparato tecnológico que tenga ranuras, podría resultar peor.

La cosa es que a la hora de que el teléfono esté metido en arroz, pedacitos muy pequeñas de arroz, basuritas o demás podrían meterse por alguna ranura del aparato que lo terminarían por dañar.

Foto: Dinero en Imagen

Si bien actualmente se han lanzado smartphones que son resistentes al agua, esto no significa que no les vaya a pasar nada si te lo llevas a nadar contigo y esto es muy interesante, así que lo retomaremos más adelante.

Pero entonces si no lo meto en arroz ¿qué puedo hacer si mi teléfono se moja? cada una de las empresas de tecnología tienen recomendaciones específicas sobre lo que sí puedes hacer y lo que no debes hacer para que no se ponga peor la situación.

Vamos a suponer que hablamos específicamente de un iPhone de Apple. En este caso los teléfonos tienen la manera de avisarte la presencia de humedad o líquido, por ejemplo, en el conector Lightning o USB-C para cargarlo.

Si esto pasa, agarra tu teléfono y golpea suavemente el iPhone con el conector hacia abajo para que el agua o exceso de líquido salga. Luego deja que el teléfono se seque con algo de flujo de aire en un área seca.

Después de media hora intenta cargar el teléfono de nuevo y si te avisa de nuevo que aún hay líquido en el conector, deja que el teléfono se seque por hasta un día.

Foto: Apple

Pero ojo, no se te ocurra secar el teléfono con aire caliente o aire compromido, no le metas algún objeto a la ranura del conector para secarlo y, claro, no metas el teléfono en arroz.

En el caso de Samsung, por ejemplo, la alerta de que el puerto de carga tiene agua es el mismo. Recuerda que tienes que esperar al menos 5 horas para que se seque o que el teléfono deje de avisarte que está mojado.

Pero en general, para los teléfonos, la recomendación es parecida: sacúdelo de manera suave con tu mano para que salga el agua en la ranura de conexión y deja que se seque con un flujo de aire frío, por ejemplo un ventilador.

No uses una secadora de pelo o aire caliente porque se podrían arruinar los sellos de goma y con ellos la pantalla.

Ahora, seguramente haz notado que en zapatos y demás productos, aparecen sobrecitos de sílice para absorber la humedad. Si puedes conseguirlos o tienes guardados, ponlos (sin abrir) en un tupper y coloca ahí tu celular para que ayuden a absorber la humedad.

Va de nuevo, no abras los sobres, funcionan así como están, cerrados. Si los abres va a resultar lo mismo que con el arroz.

Foto: Los sobrecitos contra humedad/ Gizmodo

¿Cómo están protegidos los teléfonos contra el agua?

Bueno pues todo está relacionado con la Protección IP, que es un estándar para clasificar por niveles la protección contra la entrada de materiales extraños en tu teléfono.

Los números de esta clasificación están relacionados con la protección contra el polvo y con la protección frente al agua u otros líquidos, en ese orden.

En el caso de los niveles de protección para polvo son 6 y en el caso de protección contra líquidos son 9. Generalmente la protección más alta que encontramos en los teléfonos es la IP68, no le entrará polvo y está protegido contra la inmersión por cierto tiempo.

Foto: El logo de protección IP68 en los teléfonos

Pero ojo ahí: que un teléfono esté protegido contra el agua y contra la inmersión depende de las especificaciones del fabricante. Generalmente es la sumersión en líquido por cierto tiempo y a cierta profundidad.

Si planeas llevarte tu teléfono a bucear, por ejemplo, sin ningún tipo de protección especial aparte, es probable que resulte dañado porque la inmersión continua ya es otro asunto, además de la sal en el agua y demás.

De todos modos al salir hay que asegurarnos de que se seque porque de lo contrario aparecerá la alerta de que la ranura de conector tiene agua. Y ahí aplica lo que comentamos anteriormente.

