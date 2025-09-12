Lo que necesitas: Además del Metro, otros transportes de la Red de Movilidad de la CDMX tendrán horario de día feriado... no todos. Así que échale ojo.

Aunque muchos el 16 de septiembre tienen la fortuna de descansar, otras personas se fletan al trabajo… y, pues claro que necesitan el transporte público. Sí habrá… pero, como ya es tradición, con horario de servicio de día feriado.

Foto: Especial // La estación más profunda del Metro de la CDMX.

El 16 de septiembre se podrá ingresar con bici a las instalaciones del Metro

En comunicado difundido en redes, el Servicio de Transporte Colectivo Metro informa al bonito público usuario que el día 16 de septiembre ofrecerá servicio a partir de las 7:00 horas… y, de ahí, hasta las 00:00 (o 12:00 de la noche).

Lo anterior, con motivo de los festejos del CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México. “Ese martes también aplicará el programa ‘Domingos y días festivos, tu bici viaja en Metro’”, señala el comunicado.

Foto: De cero a 100

Además, para la gente que tiene como destino el primer cuadro de la CDMX, se indica que, para acceder a la zona del Centro Histórico, será por las estaciones Pino Suárez, Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán. Ya saben, porque ese día es el desfile militar del 16 de septiembre.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Horarios del resto de transportes de la Red de Movilidad de la CDMX

Además del Metro, varios otros transportes de la CDMX informan sobre sus horarios para el 16 de septiembre. No todos tendrán horario de día especial, por cierto.

Por ejemplo, el Metrobus operará de 5:00 a 00:00 horas; mientras que los RTP y el servicio de Trolebús tendrán horario de 6:00 a 00:00.

A continuación, el gráfico con los horarios de todos los transportes de la Red de Movilidad Integrada de la CDMX: