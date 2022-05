Cuando llegó la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México hasta la Avenida Tláhuac, a miles de personas les cambió la vida. Si antes tardaban dos horas en ir a clases o tres horas en llegar a su trabajo, a partir de ese momento podían tomar la línea dorada para que sus trayectos duraran menos de una hora.

Después de su derrumbe en mayo de 2021, todas las personas que habían conectado con la Línea 12 quedaron todavía más alejadas que antes.

Foto: Getty Images.

“Los tiempos que se acortaron con la llegada del Metro, se alargaron después de la caída”, nos cuenta Ximena Arceo, una geógrafa que vive cerca de la estación Tezonco. “Se volvió aún más complicado transitar por Avenida Tláhuac”.

Fue exactamente en un tramo entre la estación Tezonco y la estación Olivos donde vimos la tragedia del derrumbe.

Cuando Ximena tomaba la Línea 12, desde su casa a Ciudad Universitaria, tardaba un a hora. Cuando iba a San Cosme, a su trabajo, hacía apenas una hora con 10 minutos. Ahora, —”si bien me va”, ríe— hace más de dos horas de camino. Si sale después de las 6 de la mañana, ese tiempo se alarga todavía más.

En una nota de voz por WhatsApp, porque por mensaje se ponía enredado, nos explica las nuevas rutas que ahora tiene que tomar para salir o volver a su casa.

Foto: @STE_CDMX

“Me quedan unas que van a Metro Tasqueña o General Anaya. Hay otra más escondida que va para Metro Constitución”, cuenta Ximena. “Los autobuses que va para Mixcoac no son buena opción porque hay muchísimo tráfico en esas zonas que hasta duplican el tiempo”.

En las noches, además, no pasan tan seguido. “Me tocó hace poquito que estaba esperando uno de los camiones y se tardó más de media hora en pasar y luego no iba para Tláhuac (…) a ciertas horas ya ni siquiera puedo estar fuera de mi casa porque ya no están disponibles”, dice.

Un enredo similar vive Arturo Pérez, un pianista que también vive cerca de la estación Tezonco.

Foto: Cuartoscuro

“La Avenida Tláhuac por esta zona siempre está saturada y los tiempos de traslado incrementan muchísimo”, explica Arturo contándonos que, a pesar de que sí existen opciones de transporte e incluso han llegado algunas nuevas, la Línea 12 del Metro era la que mejor le acomodaba. “El medio de transporte más rápido y efectivo siempre fue el Metro”.

Aunque en este año pandémico Arturo no tuvo que moverse tanto por la Ciudad de México, cuando ha tenido que hacerlo, la situación es complicada. Sus traslados ahora duran más de dos horas y cuando los tiempos no dan, las únicas opciones se vuelven taxis de aplicación que, ya sabemos, no son nada baratos.

La Línea 12 conectaba

La Línea 12 conectaba a miles de personas que, como Ximena o Arturo, durante años, habían tenido pocas opciones de movilidad.

“Nos afectó a toda la población de Tláhuac”, cuenta Ximena. “Siento que antes de la Línea 12 nos sentíamos marginados de la Ciudad de México, inclusive siendo parte. Con su caída, volvimos a ser marginados”. Arturo nos recuerda que después del Metro, lo caótico de la zona, hace inviable usar el transporte público y ha perdido libertad para acercarse a la Ciudad de México.

Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo volverá a estar activa? No hay fechas específicas. La única aproximación del gobierno de la Ciudad de México menciona finales de 2022. “La necesidad va a ser lo que nos haga volver a subirnos a ella“, se despide Ximena.