Lo que necesitas saber: De acuerdo con el gobierno, hay una sobre oferta de azúcar en el mercado nacional. Así que la medida es con el objetivo de estabilizar la situación (y disminuir el consumo de productos azucarados, claro).

A partir de “¡ya!” (y por decreto) se impondrán aranceles a importaciones de azúcar. Entre las justificaciones del gobierno de México para esta medida está la necesidad de estabilizar la industria nacional.

Foto: Justin Sullivan-Getty Images.

¿A cuáles productos aplican estos aranceles?

“La agroindustria de la caña de azúcar en México enfrenta una situación de sobre oferta de azúcar en el mercado nacional que está poniendo en riesgo la rentabilidad y viabilidad de toda la cadena productiva”, advierte el gobierno de Claudia Sheinbaum en la publicación del decreto

De acuerdo con dicho decreto –publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación– se impone aranceles de entre 156 y 210% a las importaciones de azúcar que lleguen a nuestro país.

La medida corre a partir de la publicación de la medida… es decir, desde ayer ya comenzó a afectar a productos provenientes de países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio.

“El arancel de importación vigente para el azúcar, bajo trato de nación más favorecida, actualmente no ofrece la protección suficiente a la agroindustria nacional dada la caída de los precios internacionales de este producto”, asegura el gobierno mexicano.

Todo con el objetivo de disminuir el consumo de productos azucarados

Los productos en los que más impactará este ajuste a los aranceles son azúcar refinada y azúcar invertido, alcanzando un impuesto de importación del 210%. Los demás productos tendrán una cuota del 156%.

Azúcar / Foto: Foto de Mikhail Nilov (pexels)

Entre esos productos que suben el arancel a 156% están remolacha, azúcar de caña, jarabes aromatizados o con adición de colorantes. Además, también aumentarán su arancel los productos con contenido de azúcar superior o igual al 90%, en peso.

De acuerdo con El País, este aumento a los aranceles es aparte del impuesto que aumentó para los refrescos y bebidas endulzadas y que se prevé aplicar a partir de 2026… pero parece que va sobre lo mismo: la intención del gobierno de disminuir el consumo de productos azucarados.