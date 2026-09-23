Un día después de las declaraciones del presidente Trump sobre México durante la Asamblea General de la ONU en donde llamó al país como "epicentro de la violencia de los cárteles", Claudia Sheinbaum minimizó lo dicho y aseguró que ambos tienen una buena relación.

Lo que necesitas saber: Trump acusó a México de ser el epicentro del narco y señaló como inaceptable compartir 2000 millas de frontera con un territorio controlado por los cárteles.

Seguramente vieron todo el relajo que armó por las declaraciones del presidente Trump sobre México durante la Asamblea General de la ONU. Bueno, pues a pesar de habernos llamado “epicentro de la violencia de los cárteles”, Claudia Sheinbaum minimizó lo dicho y aseguró que se tiene una buena relación.

Foto: CNN

Sheinbaum minimiza acusaciones de Trump sobre México

Así como lo leíste. Luego de que Donald Trump dijera que México es el epicentro de la violencia de los cárteles y otras acusaciones más sobre nuestro país —así como a otros más—, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó lo ocurrido.

De hecho, durante su conferencia la mandataria aseguró que México tiene una buena relación con el presidente Trump y con el gobierno de Estados Unidos.

“Podría decir, ‘es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas’, o ‘es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’, pero no lo voy a decir”, señaló.

Y a todo esto, ¿qué tanto dijo Trump sobre México?

Este martes, Trump acusó a México de ser el epicentro del narco y señaló como inaceptable compartir 2000 millas de frontera con un territorio controlado por los cárteles.

Aunque, al igual que nuestra presidenta, el mandatario estadounidense aclaró que la relación que tiene con el gobierno mexicano es excelente y se han logrado avances importantes en conjunto.