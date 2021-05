¿México dejará de aplicar prueba PISA? OCDE expresa su preocupación

Hasta el momento no hay un señalamiento oficial que diga que, efectivamente, México ya no participará en la prueba PISA… pero, en lo que son peras o son manzanas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), expresó que no estaría nada chido que el gobierno de AMLO tome tal decisión.

Luego de que en diferentes medio se asegura que México dejará de aplicar la prueba PISA en secundarias del país, la OCDE dio a conocer un comunicado en el que ve con preocupación que se ratifique esa información, ya que los resultados que se obtienen de dicha prueba sirven para echar luz sobre las mejoras en la educación… y en estos tiempos de pandemia, urge contar con esa información.

“Mientras la pandemia erosiona la educación y profundiza gravemente las múltiples deficiencias y desigualdades de los sistemas educativos en el mundo, este tipo de información se ha vuelto cada vez más crucial para asegurarse de que el futuro de los y las estudiantes y profesores no se vea comprometida, particularmente de aquellos que viven en mayor marginalidad. No se puede mejorar lo que no se puede medir”, señala la OCDE en su comunicado.

De acuerdo con Animal Político, la supuesta suspensión de la aplicación de la prueba PISA fue informada por un funcionario a Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad. Dicho funcionario de PISA indicó que, hasta donde tiene conocimiento, no se están aplicando las pruebas de campo en México.

“Entendemos que el involucramiento de México en PISA está suspendido (…) No hemos podido conocer detalles en el último par de meses”, dijo Tue Halgreen, analista senior de las oficinas centrales de PISA en Francia, en un correo electrónico enviado a MCCI.

La prueba PISA es un diagnóstico aplicado a estudiantes para medir qué tal van en habilidades como comprensión de lectura, matemáticas y ciencia. Desde que se comenzó a implementar en el 2000, ningún país de la OCDE se ha retirado de la prueba PISA.

“México ha sido uno de los pioneros en PISA, participando activamente en el desarrollo e implementación de este estándar global de éxito educativo desde que se implementó por primera vez en el año 2000”, recordó la OCDE.

De acuerdo con esta organización, los resultados que en lo últimos se ha recabado con la aplicación de la prueba PISA ha servido para mostrar la ruta hacia la mejora de la educación y, además, ha permitido demostrar que el costo a largo plazo de no hacer nada va directamente en detrimento de la economía y la sociedad.