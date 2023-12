Lo que necesitas saber: Según datos del Sismológico Nacional, en la década de los 80 se activó un enjambre sísmico muy similar al actual. Incluso, en la misma región.

Muchas, muchas, muuuuuuuuuchas preguntas han surgido a raíz de los recientes microsismos registrados en los últimos días en la CDMX y el Estado de México. La más recurrente: ¿por quéeeeeee? La respuesta: por un enjambre sísmico que se volvió a activar.

Foto: Dimas Ardian/Getty Images

El enjambre sísmico es el mismo que produjo los microsismos de marzo y abril

Esta respuesta no la damos nosotros con base en información nada confiable soltada en TikToks. No, la ofrece un especialista en la materia. De acuerdo con Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional (SSN), los microsismos que se sintieron mero el día de la Virgen de Guadalupe (y otros más, de días pasados) fueron producto de la reactivación de un enjambre sísmico… o una “secuencia”, como también la conocen los que saben.

Dicho enjambre sísmico, explica el jefazo de la entidad adscrita al Instituto de Geofísica de la UNAM, es el mismo que produjo los microsismos que se dejaron sentir en marzo y abril pasado. “Se trata de sismos superficiales, que tienen características similares y ocurren en el Eje Volcánico donde vivimos”, señaló el especialista en entrevista para Comunicación Social de la máxima casa de estudios.

Sismológico Nacional y su monitoreo de sismos y microsismos // Foto: Sismológico Nacional

Diariamente hay alrededor de 80 sismos en el país

Aunque ahora a muchos se les hace novedad y se cuestionan “¿por qué?”, para luego echar a andar su cabecita conspiranóica, el jefe del SSN señala que la ocurrencia de los microsismos no es un fenómeno nuevo. Por ejemplo, se sabe que en la década de los 80 se registró un enjambre sísmico similar, incluso, en la misma región. “Lo que ha cambiado es la capacidad de registro que ahora se ha incrementado”.

El pasado 12 de diciembre se registraron tres microsismos… mejor dicho, se sintieron tres. En realidad fueron 11, explica el especialista, pero los ocho restantes sólo se pudieron detectar gracias a la mencionada tecnología. De hecho, diariamente se registran alrededor de 80 sismos en el país… y la gente ni en cuenta (algo muy similar a lo que anteriormente señaló Luis Quintanar, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM).

Entonces, los microsismos que se han sentido con más fuerza es debido a que son superficiales, ya que, entre más profundidad, las ondas sísmicas más atenuadas llegan… y bueno, aunque sí han sacudido, la verdad es que los microsismos han sido “leves” (fueron de magnitud de 3, 2.8 y 2.4).

Ahora, la pregunta: ¿el enjambre sísmico puede activarse y derivar en un sismo de mayor intensidad? El SSN señala que la magnitud de un sismo depende del tamaño de la falla… y, lamentablemente, no se sabe bien cuáles son las dimensiones de las fallas de la CDMX: el mapeo no puede realizarse con facilidad, debido, precisamente, a que hay una ciudad encima. “Por fortuna, hasta ahora, no han causado daños considerables, por lo que debemos estar tranquilos pero alertas”.

