Lo que necesitas saber: La decisión fue tomada luego de que The Guardian publicara una investigación en la que revelaban cómo el ejército israelí utilizaba un sistema en la nube (Azure) para almacenar y procesar las comunicaciones palestinas en un programa de vigilancia masiva.

En medio de la tensión política por el genocidio en Gaza, Microsoft ha decidido hacer un movimiento que no hará nada contento a Israel. Ha cancelado su acceso a la tecnología que utilizaban para vigilar millones de llamadas telefónicas de civiles palestinos.

Foto: Pexels.

Microsoft bloquea su tecnología a Israel; la utilizaban para vigilar a los palestinos

Microsoft ha decidido ponerle fin al acceso que tenía el ejército de Israel a servicios que utilizaban para la vigilancia de millones de palestinos en Gaza y Cisjordania.

De acuerdo con el medio The Guardian, la decisión fue tomada luego de que publicaran una investigación en la que revelaban cómo el ejército israelí utilizaba un sistema en la nube (Azure) para almacenar y procesar las comunicaciones palestinas en un programa de vigilancia masiva.

No se sabe si antes de esta investigación Microsoft ya conocía el uso que Israel le daba a su tecnología. Lo que es un hecho es que el descontento se originó por el almacenamiento de la información…

Según el medio de comunicación, la empresa le dijo a los funcionarios israelíes que la Unidad 8200 (agencia de espionaje de Israel) habían violado los términos de servicio al subir la información a la nube.

Vigilancia // Foto: Getty Images

Protestas ponen fin a la relación entre la empresa de tecnología y el gobierno

Dentro de toda la información que compartió The Guardian, también revelaron que tras publicar su investigación, se generaron protestas en la sede de Microsoft. Esto habrían contribuido para que los directivos tomaran la decisión de poner fin a todos sus vínculos con el ejército de Israel.

“No proporcionamos tecnología para facilitar la vigilancia masiva de civiles. Hemos aplicado este principio en todos los países del mundo y lo hemos insistido repetidamente durante más de dos décadas”, compartió mediante un correo interno el vicepresidente de Microsoft, Brad Smith.

Al final, los motivo por el que la empresa tomó esta decisión no han quedado claro. Aunque eso sí, esto se convierte en el primer caso conocido en el que una empresa de tecnología estadounidense ha retirado sus servicios al ejército israelí desde que comenzó el conflicto en Gaza.