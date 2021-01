EU suspende programa con el que migrantes que pedían asilo esperaban respuesta en México

Sólo unas horas de Joe Biden en el poder bastaron para que las cosas en Estados Unidos se movieran (falta ver si para bien o para mal). El recién ascendido presidente ya le movió al Tratado de Francia, a la construcción del muro y, además, a eso de utilizar a México como “sala de espera” de los migrantes que piden asilo.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), a partir de hoy, jueves 21 de enero, quedan suspendidas las inscripciones al programa conocido como Protocolos de Protección al Migrante (MPP), con el cual aquellos migrantes que llegan a la tierra del dólar por tierra desde México (sea o no sea a través de un puerto de entrada), eran devueltos a nuestro país mientras sus procedimientos de remoción de deportación estaban pendientes.

Como se puede ver, lo anterior no quiere decir que desaparecerá dicho programa. Nomás que se pondrá en pausa, en lo que la administración de Biden se pone al corriente del despapaye que dejó Donald Trump. “Todos los participantes actuales del MPP deben permanecer donde están, en espera de más información oficial de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos“, agrega el comunicado.

Con el programa MPP, acordado durante la administración de Donald Trump, el Gobierno de México se comprometió a proveer a extranjeros que estaban en espera de resolución de su situación legal en Estados Unidos protecciones humanitarias adecuadas incluyendo documentación de inmigración y acceso a asistencia médica, educación y empleo.

Migrantes que están fuera de EU no serán elegibles para obtener asilo

Con todo lo anterior se acaba el limbo de los migrantes que seguían esperando asilo en Estados Unidos en la sala de espera en que se convirtió México… aunque no para bien, ya que en el comunicado se aclara que todos aquellos que están fuera de Gringolandia y quieren asilo, no son elegibles para obtener un estatus legal bajo el proyecto de ley que Joe Biden envió al Congreso. No se especifica qué pasará con ellos… pero todo apunta a que eso ya será bronca de México.

En el mismo boletín de la DHS se indica que seguirán vigentes las restricciones de viajes no esenciales impuestas por el gobierno de Trump a causa de la pandemia del COVID-19, tanto en la frontera como en la región.