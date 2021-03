“Le tengo mucha fe a esta cosita”: Barbosa insiste en su ‘ionizador’ contra COVID

Previo a la reunión entre gobernadores, gobernadoras y AMLO en Palacio Nacional, en un chacaleo en las inmediaciones del recinto histórico, Miguel Barbosa fue cuestionado por portar una cajita blanca —que lleva el nombre de la NASA— en sus encuentros políticos. ¿Qué dijo el gobernador de Puebla? Que se trata de un ionizador que usa como protección en contra del COVID-19.

Hace poco —el 17 de marzo para ser exactos—, Miguel Barbosa se presentó en la confe mañanera de AMLO con esta cajita, puesta como un collar, y desde ese entonces los medios han publicado notas explicativas sobre qué es este objeto y para qué sirve, que por cierto está lejos de ser un artefacto que proteja a las personas del coronavirus.

A pesar de las preguntas y los cuestionamientos, Miguel Barbosa ha insistido en portar este ionizador porque le tiene “mucha fe“.

“Yo le tengo mucha fe a esta cosita”: Miguel Barbosa sobre ionizador

“-Gobernador, nada más, ¿este aparato que tiene es para el COVID?

-Es un ionizador.

-¿Para qué es?

-Supuestamente, te genera, te irradia un metro cúbico de aire libre, ozono, entonces a ver, esto, la gel, la sana distancia, son los mecanismos que usamos”.

Este fue parte del chacaleo entre Barbosa y los reporteros, las reporteras que cubren la fuente de Presidencia.

Ahí, el gober de Puebla confirmó que usa el ionizador... contra el COVID-19, porque en parte fue un regalo de uno de sus amigos que se lanzó a Estados Unidos y pues, le tiene mucha fe —comparando incluso el artefacto con el método del dióxido de cloro, que NO es recomendado por las autoridades sanitarias, incluso, tiene una alerta de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

“Me lo regaló un amigo que fue a Estados Unidos y yo ya le tengo mucha fe, es como los que toman dióxido de cloro y esas cosas, yo le tengo mucha fe a esta cosita”.

Además, Barbosa atribuyó al ionizador otras propiedades como renovar el aire que respira, “un aire limpio” y diferente.

Así, con cajita blanca y cubrebocas, Miguel Barbosa se reunió con AMLO, los gobernadores, las gobernadoras —excepto Enrique Alfaro y Quirino Ordaz, gober de Sinaloa, quienes fueron los ausentes en la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia.

¿De verdad funciona contra el COVID-19?

El ionizador no fue desarrollado por la NASA. En el mercado hay varias marcas y nombres de este objeto pero la base del funcionamiento es el mismo en todos los casos. Uno de los más conocidos es ReSPR SeLF.

¿Cómo funciona? En su página web la empresa explica que este aparato usa tecnología que genera más de 7 millones de iones cargados que purifican el espacio personal para respirar.

“Las partículas en el aire atraen iones cargados por atracción electrostática y los hacen demasiado pesados ​​para permanecer en el aire. Este proceso es eficaz para eliminar partículas con un diámetro de menos de 2,5 micrómetros, incluidos virus, humo, polen, alérgenos y bacterias patógenas“, explican.

Afirman que la empresa ha unido fuerzas con el programa OPSPARC de la NASA, una iniciativa de educación. Con ello se dona una parte de cada compra a The Foundation for Technology and Privacy Outreach.

Esto no significa que esté desarrollado por la NASA y como pueden ver en la foto de la empresa, el aparato no tiene el logo de la NASA impreso.

Y aquí viene el detalle más importante: el ionizador —como el de Barbosa— no previene o cura el COVID-19.

Si bien los productores han explicado que el aparato es eficaz para eliminar partículas pequeñas —como humo y bacterias—, no debe usarse como reemplazo de las pautas recomendadas por los CDC.

Esas pautas recomendadas son el uso de cubrebocas en todo momento.

“ReSPR SeLF no trata, cura, disminuye la progresión o la gravedad, ni previene ninguna enfermedad, incluido COVID-19. ReSPR SeLF es una de las muchas formas en que puede ayudar a protegerse del aire nocivo. Además, los virus a menudo se transfieren a través del tacto, como tocar la cara con los dedos contaminados. El dispositivo ReSPR SeLF no es eficaz para la transmisión de enfermedades por contacto directo“, se lee en su página.