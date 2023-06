Miguel "N" fue detenido por el feminicidio de Katia, joven encontrada en hotel de CDMX

La noche del 16 de junio detuvieron a Miguel “N”, joven de 25 años, acusado de su probable responsabilidad en el feminicidio de Katia Maricela Ramírez, joven a la que el pasado lunes 12 de junio encontraron sin vida en una habitación del hotel Jacarandas, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, dio a conocer que agentes de la Policía de Investigación localizaron a Miguel “N” en una casa de la colonia San Jerónimo Zacapexco, en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México.

Policías detuvieron a Miguel “N” en Edomex. Foto: Fiscalía CDMX

Policías de CDMX detuvieron a Miguel “N” por el posible feminicidio de Katia

Los policías de la CDMX arrestaron a Miguel “N” por el probable delito de feminicidio, pues además de ser novio de la joven, también fue la última persona que vio a Katia con vida; Miguel “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Ulises Lara detalló que en la investigación descubrieron que el pasado sábado 10 de junio Katia salió a una fiesta junto a Miguel “N”, con quien después fue al hotel Jacarandas donde entraron a la habitación 404 bajo los nombres de Susana Ortega y José Pérez.

Familiares y amigos de Katia bloquearon el Eje 2 Flores Magón y Circuito, afuera del Hotel Jacarandas, para exigir que el dueño del inmueble entregue las grabaciones que puedan ayudar a esclarecer el feminicidio.

Katia desapareció después de salir con Miguel “N” a una fiesta

Miguel “N” salió del cuarto, aunque no se sabe con certeza a qué hora o cómo ya que las cámaras del hotel no sirven. Sin embargo, el lunes 13 de mayo una recamarera entró porque la hora de salida ya había pasado y al tocar no recibió ninguna respuesta.

La mujer encontró el cuerpo de Katia con “múltiples huellas de golpes” en varias partes del cuerpo, así que dio aviso a servicios de emergencia que confirmaron en el lugar la muerte de la mujer, cuyo cuerpo llevaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Katia fue encontrada sin vida en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Especial

La familia de Katia había reportado su desaparición desde días antes

Las autoridades después confirmaron que la chica en cuestión era Katia Maricela Ramírez, estudiante de 27 años a la que días antes su familia había reportado como desaparecida, pues dejó de contestarle el teléfono y los mensajes a su mamá.

La familia de la joven egresada de la UNAM comenzó a buscar en hospitales y morgues sin tener ninguna noticia. Al menos así fue hasta que la noche del 12 de junio les informaron sobre el cuerpo de una mujer que encontraron en un hotel.

Los familiares de Katia habían reportado su desaparición. Foto: Cobupem

Miguel “N” era novio de Katia y es el probable responsable de su feminicidio

La familia de Katia reconoció el cuerpo de la joven en el Semefo de CDMX, donde confirmaron que murió por asfixia y por los golpes que recibió. Inmediatamente sospecharon de Miguel “N”, de quien tampoco sabían nada desde que Katia salió con él de fiesta.

Al joven de 25 años ya lo vincularon a proceso por su probable responsabilidad en el feminicidio de Katia y en los próximos días comenzará el proceso para definir su situación jurídica.

Foto: Fiscalía CDMX