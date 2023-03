El sábado se llevó a cabo el eventazo que organizó AMLO para conmemorar a Expropiación Petrolera, durante el cual, así nomás, sacaron un monigote de la ministra Norma Piña y ¡fuego!

Quema de imagen de la ministra Norma Piña / Captura de pantalla

Parece que tal acto simbólicamente gandalla no cayó bien en Palacio Nacional, así que fue la no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, quien no se pronunció al respecto. ¿O sí? Parece que sí. EL mensaje que parece que dejó por el acto de odio contra la ministra Norma Piña fue así:

“No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro. Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos”.

La imagen de Norma Piña en la conmemoración de la Expropiación petrolera, en el Zócalo / FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

En el mensaje dejado en redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller recordó que ella ha padecido ese tipo de violencia. “¿Cómo no solidarizarme?”, le preguntó a quienes seguramente no condenan que condene (valga la redundancia) la quema del muñecote de la ministra Norma Piña.

“Subamos el nivel. No violencia. Más amor urgentemente”, agregó Gutiérrez Müller en el mensajito en el que no hizo mención del nombre de la ministra Norma Piña… pero, pues se entiende que fue por la expresión de violencia contra Norma Piña realizado en pleno Zócalo de la CDMX.

Beatriz Gutiérrez Müller no fue la única cercana a AMLO que se expresó contra la violencia hacia las mujeres (especialmente, dada la situación, contra la ministra Norma Piña). También lo hizo la extitular de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero.

“Conozco a la ministra presidenta Piña desde hace 25 años, pues fue mi Secretaria de estudio y cuenta en la @SCJN. Independientemente de esto, las muestras de intolerancia hacia su persona y hacia la institución que representa son inadmisibles”, señaló Sánchez Cordero en un mensaje en redes sociales. “La violencia nunca es la respuesta”, remató.

Olga Sánchez Cordero, ex de SEGOB, actual senadora / FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO.COM

¿Y por qué atacan a Norma Piña?

Recordemos que hace no mucho, se eligió a quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El presidente tenía a sus corcholatas… y definitivamente una de ellas no era Norma Piña.

Así que, luego de ser electa, AMLO no ha dejado de criticarla y echarle pedradotas desde la mañanera. Cosa que parece que ahora están retomando los simpatizantes del presidente para arremeter contra la ministra cada que hay ocasión.